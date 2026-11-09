Marina este noua concurentă care a intrat în casa Mireasa, în speranța că își va găsi jumătatea. În vârstă de 28 de ani, tânăra vine din județul Teleorman și a atras atenția încă de la început prin sinceritatea cu care a vorbit despre viața personală, experiențele sentimentale și dorința de a-și întemeia o familie.

Cine este Marina, noua concurentă din casa Mireasa. Pe ce băiat a pus ochii: "Dacă și el ar putea să mă placă..." | antena 1

Mai mult, aceasta a dezvăluit și ce băiat i-a atras atenția înainte de a intra în competiție.

Cine este Marina, noua concurentă de la Mireasa

Marina are 28 de ani, este zodia Vărsător și măsoară 1,68 cm. A crescut în comuna Sârbeni, din județul Teleorman, într-un sat mic, de care își amintește cu mult drag. Spune că a avut o copilărie fericită, iar bucuria și veselia acelor ani au contribuit la formarea omului care este astăzi.

Deși s-a acomodat foarte bine la oraș, concurenta mărturisește că și-ar dori ca, într-o zi, să aibă o casă la țară. Printre pasiunile sale se numără dansul. Practică bachata de aproximativ trei ani și jumătate, iar recent s-a înscris și la cursuri de dansuri populare.

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Marina a vorbit deschis și despre experiențele sale în iubire. Este singură de aproximativ opt ani, iar prima relație a avut-o în adolescență, între 17 și 19 ani. O descrie drept o poveste copilărească, lipsită de maturitatea pe care o caută acum într-o relație.

A mai avut o încercare sentimentală, însă lucrurile nu au evoluat așa cum și-ar fi dorit. Într-o altă relație, care a durat aproximativ trei-patru luni. În prima relație, a descoperit că partenerul o înșela. Deși familiile lor se înțelegeau bine, bărbatul era rece și distant, iar lipsa atenției și infidelitatea au determinat-o să pună capăt poveștii.

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Ce băiat i-a atras atenția în casa Mireasa

Intrarea lui Claudio în competiție a făcut-o pe Marina să ia în calcul participarea la emisiune. Tânăra a mărturisit că acesta i-a atras atenția, însă nu poate vorbi despre dragoste la prima vedere. L-a urmărit și a observat că s-a apropiat de Anne-Mary, dar nu consideră că acest lucru ar fi un motiv de supărare.

Marina își dorește să îl cunoască mai bine și să vadă dacă între ei poate exista o conexiune. Nu știe dacă și ea îi va atrage atenția, însă este dispusă să descopere ce se poate întâmpla între ei.

„Am văzut că e ceva între el și Anne-Mary. Vedem dacă există conexiune, dacă și el ar putea să mă placă, dacă și lui îi atrag atenția”, a spus concurenta.

Tânăra nu consideră că este nevoie de ani întregi pentru ca doi oameni să își dea seama dacă sunt potriviți unul pentru celălalt. Dacă ar întâlni bărbatul alături de care să își construiască viitorul, ar fi pregătită să se căsătorească și să devină mamă.

Marina provine dintr-o familie în care părinții sunt împreună de aproximativ 29 de ani. Are o soră mai mare cu trei ani, care are o fetiță, iar apropierea de nepoata sa i-a dezvoltat și mai mult dorința de a avea copii. Concurenta speră să se înțeleagă bine și cu mamele din casă, mărturisind că îi plac persoanele mai în vârstă și că este curioasă să le afle poveștile de viață.