Cum arată clasamentul publicului la Mireasa. Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 2 octombrie 2026

Încă o săptămână din sezonul 14 Mireasa s-a încheiat cu anunțarea clasamentului publicului. Simona Gherghe a dezvăluit cine sunt Mireasa, Mirele și Mama Săptămânii în gala de pe 2 octombrie 2026!

Ca în fiecare sezon, telespectatorii își pot vota favoriții pe mireasa.a1.ro, în Aplicația Antena 1 și prin SMS la 1272. La finalul celei acestei gale din sezonul 14 Mireasa: Regatul Inimii, Simona Gherghe a anunțat cine se află în top 3 fete și băieți și cine este Mama Săptămânii.

Clasamentul publicului este foarte important, deoarece fetele și băieții aflați în top 3 au imunitate, neputând fi eliminați. Totodată, Mirele, Mireasa și Mama Săptămânii sunt liderii casei și primesc un cadou săptămânal. Pe lângă titlul de lideri, au și responsabilitatea de a organiza și supraveghea respectarea regulilor în casă.

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Cum arată clasamentul din gala Mireasa de vineri, 2 octombrie 2026

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În Gala Mireasa din 11 septembrie, Simona Gherghe a anunțat care este clasamentul săptămânii care tocmai s-a încheiat. Clasamentul a fost în emisia live de pe 2 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa, show care face parte din programul TV al Antenei 1.

Iată cum arată TOP 3 fete, TOP 3 băieți și află cine este mama săptămânii:

Mama săptămânii a fost votată doamna: Flori. Veronica este blocată pentru Cristian, Ronaldo și Alberto

Top 3 fete:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se află: Claudia

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa s-a clasat: Anne-Mary

Fata Săptămânii este: Paula

Top 3 băieți:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se află: Radu

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se află: Alberto

Băiatul Săptămânii este: Valentin

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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