Cum arată clasamentul publicului la Mireasa. Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 9 octombrie 2026

imona Gherghe a dezvăluit clasamentrul publicului în gala din 9 octombrie 2026! Descoperă cine sunt Mirele, Mama și Mireasa săptămânii.

O nouă săptămână s-a încheiat în casa Mireasa sezonul 14, show din programul TV al Antenei 1, și concurenții au avut ocazia să se cunoască mai bine, dar nu au lipsit nici situațiile tensionate, certurile sau dezvăluirile.

A fost și liniște, dar au fost și foarte multe momente tensionate între concurenți.

Descoperă cum a votat publicului și cum arată astfel clasamentul din gala Mireasa de vineri, 9 ocotmbrie 2026.

Cum arată clasamentul din gala Mireasa de vineri, 9 octombrie 2026

În Gala Mireasa din 9 octombrie 2026, Simona Gherghe a anunțat care este clasamentul săptămânii care tocmai s-a încheiat. Iată cum arată TOP 3 fete, TOP 3 băieți și află cine este mama săptămânii:

Mama săptămânii este: doamna Flori

Top 3 fete:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se află: Maria

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa s-a clasat: Paula

Fata Săptămânii este: Claudia

Top 3 băieți:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se află: Radu

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se află: Alberto

Băiatul Săptămânii este: Valentin

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.