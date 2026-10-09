Cum arată clasamentul publicului la Mireasa. Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 9 octombrie 2026

O nouă săptămână s-a încheiat în casa Mireasa sezonul 14, show din programul TV al Antenei 1, și concurenții au avut ocazia să se cunoască mai bine, dar nu au lipsit nici situațiile tensionate, certurile sau dezvăluirile.
A fost și liniște, dar au fost și foarte multe momente tensionate între concurenți.
Descoperă cum a votat publicului și cum arată astfel clasamentul din gala Mireasa de vineri, 9 ocotmbrie 2026.
Cum arată clasamentul din gala Mireasa de vineri, 9 octombrie 2026
În Gala Mireasa din 9 octombrie 2026, Simona Gherghe a anunțat care este clasamentul săptămânii care tocmai s-a încheiat. Iată cum arată TOP 3 fete, TOP 3 băieți și află cine este mama săptămânii:
Mama săptămânii este: doamna Flori
Top 3 fete:
Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se află: Maria
Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa s-a clasat: Paula
Fata Săptămânii este: Claudia
Top 3 băieți:
Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se află: Radu
Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se află: Alberto
Băiatul Săptămânii este: Valentin
Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.Radu a pus ochii pe Alexandra! Ce a răspuns concurenta, atunci când a fost întrebată pe cine place! Ce a ieșit la iveală... Ce concurent a fost eliminat de la Mireasa, în gala din 9 octombrie 2026! Surpriză de proporții la anunțarea votului...