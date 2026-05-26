Cum arată Iulia din sezonul 11 Mireasa cu 5 săptămâni înainte de a naște: „Ultimele momente în această formulă”

Iulia Aelenei, fosta concurentă din sezonul 11 Mireasa mai are foarte puțin până când va deveni mămică. Tânăra a publicat o fotografie în care apare cu burtica de gravidă. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 26 Mai 2026, 13:59 | Actualizat Marti, 26 Mai 2026, 17:11
Iulia Aelenei, fosta concurentă a sezonului 11 Mireasa, se pregătește să devină mamă. Ea și Ionuț, soțul ei, așteaptă un băiețel. Chiar dacă experiența Mireasa nu i-a adus Iuliei jumătatea, i-a adus o prietenă care va fi nașa copilului. Roxana din sezonul 11 Mireasa va fi cea care îi va năși copilul celei care i-a devenit prietenă în casa Mireasa.

Iulia a publicat pe rețelele sociale o fotografie realizată cu 5 săptămâni înainte de a naște. În imagine apare și viitoarea nașă a copilului, Roxana: „Ultimele momente în această formulă”, a scris Iulia în dreptul imaginii.

„5 săptămâni și ni se schimbă viața în cel mai frumos mod posibil”, a scris și Roxana.

Iulia a invitat-o pe Roxana să-i boteze copilul printr-o poezie specială.

„Am spus DA înainte să știu. Înainte să știu dacă va fi fetiță sau băiețel. Înainte să existe un „Sunt băiețel”. Înainte de orice. Am spus DA pentru că e ea. Pentru că o iubesc. Pentru că unele legături nu se explică, se simt. Ne-am cunoscut într-un loc în care totul părea provizoriu, la Mireasa. Ea a plecat repede, eu am rămas. Dar exact atunci, când eu eram închisă între pereți și reguli, Iulia îmi scria scrisori. Plângeam la fiecare dintre ele, exact ca acum. Plângeam de dor și de emoție. Fiecare scrisoare mă ajuta să mă țin pe picioare, îmi reamintea să merg mai departe oricât de greu îmi era. Și, poate cel mai frumos lucru, în tot acest timp, ea și-a construit liniștea lângă omul potrivit.

Îi privesc astăzi pe ea și pe tatăl acestui copil și cred în ei, în iubirea lor pură și sinceră. Ca pe două suflete care nu s-au întâlnit întâmplător, ci exact atunci când aveau cel mai mult nevoie unul de celălalt. Poate de aceea nu e deloc întâmplător că viața mi-a vorbit din nou tot printr-un mesaj. Un bilețel mic. Și o întrebare venită „din burtică” care mi-a oprit respirația: Vrei să îți devin finuț? La botez să stai în față și să mă iubești pe viață?.

Am plâns. Pentru că îl iubesc de parcă l-aș fi așteptat dintotdeauna. De parcă sufletul meu știa de el înainte ca trupul lui să existe. De parcă ne-am ales reciproc înainte să ne întâlnim. DA. Un DA spus cu lacrimi, cu recunoștință și cu promisiune. Voi fi în față la botez. Voi fi acolo când va fi greu. Și te voi iubi… pe viață și dincolo de ea Unele legături se nasc din priviri, altele din scrisori. Unele iubiri sunt de la Dumnezeu și cresc din bilețele. Dar cele adevărate nu se termină niciodată”, a transmis Roxana.

Iulia Aelenei este din Pașcani, s-a născut sub semnul zodiacal Gemeni și iubește natura. A povestit la Mireasa că îi place să cânte și să gătească. Iulia a absolvit Facultatea de Horticultură, iar după finalizarea studiilor a lucrat ca asistent manager la o școală de șoferi. În plus, a făcut decorațiuni pentru nunți.

Iulia Aelenei a fost concurentă în sezonul 11 Mireasa. La începutul emisiunii a interacționat puțin cu Alexandru, dar și-a dat seama rapid că nu există din partea ei atracție.

Ulterior, Iulia a avut o apropiere cu Andi, însă lucrurile nu au mers între ei. Iulia a părăsit casa Mireasa în luna februarie, spre întristarea fetelor care s-au împrietenit cu ea. Roberta a plâns în hohote la eliminarea Iuliei.

