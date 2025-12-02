Doamna Cristiana a plâns în hohote și a spus că vrea să părăsească emisiunea. Care este adevăratul motiv: „Ne-ați ascuns”

Antena Căutare
În ediția din 2 decmebrie 2025, doamna Cristiana a explicat de ce este extrem de afectată în ultima perioadă. Susținătoarea a plâns în hohote și a anunțat că problemele ei de sănătate sunt mai mari decât se știa, de fapt. Ce a spus despre situația cu Alexandru.

Publicat: Marti, 02 Decembrie 2025, 16:14

Imediat după revenirea mamei lui Adin în casă aceasta a observat o atitudine bizară la doamna Cristiana. „Cum am intrat, mi-a făcut semn că trebuie să plece ea”, spunea doamna Adriana care a recunoscut că se simte „vinovată”.

Cu toate acestea, doamna Cristiana susține că a fost bucuroasă de revenirea mamei lui Adin pentru că nu mai este nevoită să îl susțină pe băiat și și-ar dori să plece din casă.

„A venit maică-ta, eu nu mai am nevoie să vin în live. Fac cere (n.r. să plece). E pe sufletul meu că a venit”, i-a spus aceasta lui Adin.

Cele două au vorbit și au lămurit situația, însă un alt detaliu a ieșit la iveală, faptul că doamna Cristiana este extrem de supărată că Alexandru nu o bagă în seamă.

„Lasă, mai bine că nu vorbește cu tine, că sunt niște zvonuri prostești”, i-a spus doamna Adriana proaspăt revenită în casă.

În emisia live din 2 decembrie 2025, doamna Cristiana a dat cărțile pe față și a explicat de ce își dorește să plece din emisiune, de fapt, dar și care este situația cu „băiatul ei adoptiv” din casă.

„Problemele sunt altele. Problema mea de sănătate e primordilă. Voiam să o duc până la capăt, până la final, da îmi este foarte greu pentru am dureri foarte puternice și nu mai am chef de scandaluri. Măcar să am satisfacția că s-a întors și ceva se întâmpla. De când a intrat casă, eu l-am văzut ca pe copilul meu, nici măcar nu s-a uitat, o privire sau ceva mai mult, nu s-a îmtâmplat să am vreun gând. Se discută că eu n-am acceptat-o pe Iolanda că am vrut să mă culc cu Alexandru. Aș ceva este... Eu mă simt foarte prost din cauza aceasta”, a răsouns aceasta acuzațiilor din mediul online.

Ulterior, doamna Cristiana a dezvăluit că boala a recidivat și se simte din ce în de mai rău. În plus, cât timp a fost în afara casei, susținătoarea a făcut o serie de investigații.

„Nu am spus nimănui nimic. Când m-am reîntors am vrut să continui până la sfârșit. Eu sufăr de cancer de 23 de ani și intrase în remisie. Pentru ceea ce am ieșit eu, erau tensiunea și inima. Cu inima nu am nimic. Pentru tensiune, iau pastile. Dar atunci când am ieșit afară am făcut un RMN și boala a recidivat. Nu era o problemă, o duceam pe picioare, dar durerile sunt foarte mari, dar atunci când vezi că nu primești nici măcar o vorbă bună”, a mai dezvăluit ea.

„Faptul că ați ascuns niște informații medicale de noi, asta nu este în regulă. Nu ne-ați spus. Sănătatea este primordială, o să vă rog să vorbiți cu colegii mei și o să vedem ce e de făcut în perioada următoare”, a adăugat și Simona Gherghe.

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

