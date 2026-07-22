Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. Ce vor face Ema și Alan cu marele premiu și ce spun despre căsătoria religioasă

Ema și Alan, câștigătorii sezonului 13 Mireasa, au fost prezenți în primul episod de Mireasa: Confesiuni, diponibil exclusiv în AntenaPLAY.

În calitate de câștigători ai sezonului 13 Mireasa, Ema și Alan au deschis sezonul 9 de Mireasa: Confesiuni, găzduit de Andreea Frățilă. Soții Șercăianu au fost întrebați ce au de gând să facă cu cei 40.000 de euro câștigați în Finală. Chiar dacă nu au încă un plan concret, cei doi spun că sigur îi vor investi în ceva.

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Ce vor face Ema și Alan cu marele premiu de la Mireasa și ce spun despre căsătoria religioasă

„Momentan nu am avut o discuție legată de premiu. Nu vrem să luăm o decizie pe repede înainte, vrem să fim calculați, cel mai probabil o să-i investim. 100% banii vor fi pentru o investiție”, a spus Alan.

„Asta voiam să spun și eu. Cred că o să-i investim. Momentan afacerile noastre sunt ușor în aer, dar ne-am luat un pic de respiro. Cred că o să luăm legătura cu doamna astrolog să vedem pe ce ne îndreptăm. Nico ne-a spus că suntem norocoși anul acesta, că o să fie cu câștiguri pentru noi”, a spus Ema.

Cam peste 1 an sau doi, Ema și Alan vor să se cunune religios. Tinerii spun că vor avea o nuntă mare.

„Nunta o să fie cum vreau eu, iar la botez o să-mi las soția să facă așa cum vrea”, a spus Alan.

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Cum a început povestea de dragoste dintre Ema și Alan

Ema nu a fost de la începutul sezonului 13 Mireasa, iar Alan a încercat, fără succes, să aibă interacțiuni în vederea formării unei relații. Tânărul a fost într-o cunoaștere eșuată cu Roxi, cunoaștere căreia i-a pus punct în live.

Intrarea în competiție a Emei avea să-i schimbe complet parcursul lui Alan, care începuse să spună că-și dorește să părăsească emisiunea.

Task-ul cătușelor i-a apropiat pe cei doi. Au recunoscut că între ei a fost o chimie de la început și între ei au existat discuții și atingeri. Ema a avut mustrări de conștiință pentru că și-a dat frâu liber sentimentelor în contextul în care Alan ieșise cu 2 zile înainte din cunoașterea cu Roxi. Ema a intrat în competiție pe 12 februarie și ea și Alan au intrat într-o cunoaștere oficială pe 19 februarie, iar pe 20 februarie au intrat într-o relație, după primul sărut.

Așadar, Alan, băiatul care nu-și mai găsea locul în competiție și-a schimbat complet perspectiva după intrarea în competiție a fetei de care s-a îndrăgostit din prima. Totuși, scrisoarea primită de Ema de la familie avea să le perturbe parcursul, însă nu pentru mult timp. Inițial, părinții Emei au fost împotriva lui Alan, spunându-i fiicei că imaginile de la task-ul cătușelor, cu ei în pat îmbrățișați i-au dezamăgit.

Cu timpul, Alan le-a dovedit socrilor că poate fi un ginere pe placul lor. Dacă inițial Alan era agitat și se implica în conflicte, după venirea Emei a devenit mai calm.

Pe lângă chimia pe care au avut-o de la prima interacțiune, Ema și Alan au comunicat eficient, și-au dat șansa să se descopere reciproc și au învățat să-și exprime deranjurile, astfel încât să devină o echipă de neoprit. Au câștigat multe task-uri împreună și au primit ca premii date-uri care i-au ajutat să se cunoască și în alte contexte în afară de cele din casa Mireasa. Alan a dezvoltat o relație frumoasă și cu Maisa, cățelușa Emei, care a însoțit-o în competiție.

În luna iunie, Alan și-a luat inima în dinți și și-a cerut iubita în căsătorie. Ema a plecat la mare inivtată de Roxana, care câștigase un concurs, iar Alan și-a făcut apariția pe aerodrom și a pus marea întrebare. Ema a fost nespus de fericită și emoționată să-și vadă iubitul și să primească inelul de logodnă de la el.

După aproximativ 5 luni de relație, Ema și Alan au pășit în fața primarului și au spus un mare DA, iar în Finala de pe 17 iulie și-au rostit jurăminte de iubire.