Finala Mireasa, sezonul 12. Când se încheie Mireasa - Iubire Mediteraneeană

Simona Gherghe a anunțat când are loc Finala Mireasa, sezonul 12. Două variante de premiu sunt puse în joc, pentru prima dată.

La finalul ediției din 19 noiembrie, Simona Gherghe a anunțat când se încheie sezonul 12. Finala Mireasa - Iubire Mediteraneeană va avea loc pe 19 decembrie 2025.

„Dragilor a venit momentul să vă anunț oficial, data marii finale. Pentru că a trecut foarte repede timpul și din acest moment, mai este fix o lună. Vedeți finish-ul”, a anunțat moderatoarea.

Finala Mireasa, sezonul 12 are loc pe 19 decembrie 2025

Începe numărătoarea inversă! A mai rămas fix o lună până la Marea Finală Mireasa. Pentru prima dată, se pune în joc marele premiu în valoare de 40.000 de euro, sau 10.000 de euro individual pentru Mirele și Mireasa Săptămânii.

Articolul continuă după reclamă

„Este ultima lună, în care, la un moment dat, se vor deschide și ușile și practic, casa Mireasa va deveni una singură. Sunt convinsă că în perioada asta vă așteptă foarte multe lucruri frumoase și niște experiențe de neuitat. În special pentru cei care sunt în cuplu pentru că emisiunea Mireasa despre asta este. Unii au fost mai norocoși că și-au găsit jumătatea. Alții rămân cu experiența și cu amintirile, dar cumva cred că e o lecție în tot ce s-a întâmplat. Și până la urmă, nu e timpul pierdut. Mai e o lună și câte se pot întâmpla într-o lună!”, a mai adăugat moderatoarea odată cu anunțul finalei sezonului 12.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.