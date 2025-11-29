Giovana și Sese, apariție spectaculoasă la TV. Câștigătorii sezonului 5 Mireasa au fost însoțiți de cei doi copii

Giovana și Sese, câștigătorii sezonului 5 Mireasa, au fost prezenți în ediția specială de pe 29 noiembrie 2025 alături de cei 2 copii ai lor. Hurrem și Ares au atras toate privirile.

Cu ocazia aniversării a 32 de ani de la prima emisie a Antenei 1, Sese și Giovana au participat la o ediție specială Mireasa. Câștigătorii sezonului 5 au fost însoțiți de cele două comori ale lor: Ares și Hurrem.

Giovana și Sese, apariție spectaculoasă la Mireasa, alături de copiii lor. Imagini adorabile cu Hurrem și Ares

Sese și Giovana formează o familie de 3 ani și jumătate. În această perioadă, în viața lor au venit cei doi copii care le luminează viața. Între cei doi frați Seserman este o diferență de vârstă de un an și o lună, fata fiind născută pe 22 mai 2023 și băiatul pe 25 iunie 2024.

„Viețile noastre se învârt în jurul copiilor”, a spus Sese, care a avut mare grijă de copiii săi, în timpul ediției speciale de Mireasa.

„E frumos, eu cu copiii, Sese cu lucrul, abia aștept să vină acasă. Încă n-am făcut nimic cu premiul, așteptăm să mai strângem. Am învățat să mai am răbdare, dar uneori explodez, iar Sese mă ponderează și îmi explică. El e foarte înțelegător. Nu înțeleg cum poate el să aibă atâta răbdare cu ei. Hurrem merge la grădiniță privată, dar parcă face mai multe tantrumuri, se exteriorizează acasă, răcește mai des, de-ale copilăriei”, a povestit Giovana.

Mireasa, reality show-ul matrimonial care dă dependență, a venit cu o ediție specială, unde unele dintre cele mai iubite cupluri căsătorite, din toate sezoanele, care și-au scris povestea în Casa emisiunii, au venit pentru a se reîntâni cu publicul care i-a privit cu sufletul la gură. Simona Gherghe i-a primit cu brațele deschise pe cei care au reușit să câștige inima telespectatorilor:

„Suntem la o ediție specială Mireasa, o ediție de sărbătoare, când Antena 1 împlinește 32 de ani. Cum puteam să marcăm acest eveniment dacă nu printr-un spectacol de emoție? Alături de mine sunt astăzi o mare parte din câștigătorii sezoanelor Mireasa, iar eu sunt foarte fericită pentru că îi revăd!”, a mai spus SImona Gherghe.