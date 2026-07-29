Liliana și Teo, foștii concurenți ai sezonului 11 Mireasa, au devenit părinți. Tânăra a născut pe 29 iulie 2026.

Liliana din sezonul 11 Mireasa a născut. Prima imagine cu Teo și fetița lor | Instagram

Teo a publicat pe rețelele sociale o fotografie în care apare ținându-și fetița în brațe. Totodată, fostul concurent Mireasa a publicat o imagine cu logodnica lui ținând în brațe un buchet de trandafiri, alături de descrierea: „mămica”.

Liliana și Teo au devenit părinți pentru prima dată

Liliana și Teo sunt nespus de fericiți pentru că acum sunt în formulă de 3. Sarah Ștefania a venit pe lume și le-a adus bucurie și împlinire tinerilor părinți. În urmă cu un an, Liliana și Teo erau proaspăt logodiți și nu știau ce le rezervă viitorul. Acum, cei doi sunt pregătiți pentru un nou capitol, alături de micuța lor.

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Teo și Liliana s-au logodit la Mireasa, dar nu s-au căsătorit în emisiune

Teo și Liliana au fost al cincilea cuplu logodit din sezonul 11 Mireasa. În emisia live de pe pe 19 iunie 2025 au fost difuzate imagini de la logodna celor doi.

La o lună de relație, Liliana și Teo s-au logodit. Într-un cadru de poveste, băiatul a îngenunchiat în fașa iubitei: „Hai să ciocnin pentru on lună de relație. Te iubesc din tot sufletul și ești tot ceea ce vreau pe lumea asta!”, i-a spus Teo Lilianei, invitând-o la dans.

„Mi-a mai rămas un singur lucru de spus. Vrei să fii soția mea pentru tot restul vieții?”, a întrebat Teo.

„Da! Vreau! Vreau! Vreau”, a spus Liliana.

„Chiar mă faci cel mai fericit!”. a spus Teo.

„Din doi cred că am format o singură persoană!”, a mai spus Liliana.

Cu toate că fata a spus DA, ei au anunțat încă de atunci că nu vor să se căsătorească în emisiune.

„Evident că acum o lună nu mă gândeam la inel. Știu că am buletinul expirat, mi-a explicat luna trecută pe 18. Sincer nu m-am gândit la căsătorie, dar știam că-mi trebuie buletinul. Nu ne dorim niciunul dintre noi să ne căsătorim. Vorbesc și în numele lui Teo. Având în vedere că nu ne căsătorim aici, o să-mi fac buletinul după ce ieșim din competiție”, a spus Liliana la acel moment.