Mireasa: Confesiuni, sezon 9. Bianca, mărturisiri despre scurta relație cu Dorian: „Din ce mi-am dat seama...”

Bianca a fost invitată alături de iubitul ei Denis la Mireasa, Confesiuni. Tânăra a vorbit despre începutul ei în emisiune, până să-l observe pe cel care o ține de mână în prezent.

Bianca și-a început parcursul în sezonul 13 Mireasa intrând într-o relație cu Dorian. Cei doi au fost foarte puțin timp împreună, la Mireasa: Confesiuni, tânăra a fost întrebată ce consideră că-l oprește pe Dorian din a avea o relație. Bianca l-a numit imatur pe Dorian și a precizat că pentru el a cântărit foarte mult validarea publicului.

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Cu Denis de mână, Bianca a făcut confesiuni despre scurta sa relație cu Dorian. Ce a spus acum fata despre fostul iubit: „Ce îl oprește să aibă o relație?”

„Eu la momentul respectiv nu știam că dacă ne sărutăm va trebui să ne declarăm într-un cuplu. A fost un soi de atracție, nu pot să mint, dar mi-am dat seama pe parcurs că nu mă simțeam în largul meu, nu puteam să fiu deschisă cu Dorian, tot timpul simțeam că eu trebuie să inițiez conversațiile, era foarte închis în el și nu prea aveam subiecte în comun. În primul rând nu cred că este pregătit să întrețină o relație, îl văd ușor imatur. Are câteva nesiguranțe din punctul de vedere al fizicului și probabil a avut un trecut mai tumultos. Nu l-am cunoscut îndeajuns încât să-mi formez o părere. Din ce mi-am dat seama a contat pentru el titlul de Mirele Săptămânii. Era foarte agitat când nu mai era în top, l-am întrebat dacă îl deranjează, dacă ăsta e un motiv pentru care nu se mai putea apropia de mine”, a spus Bianca la Mireasa: Confesiuni.

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Mireasa: Confesiuni este un produs exclusiv AntenaPLAY. Emisiunea a ajuns la sezonul 9, prezentat de Andreea Frățilă. Urmărește episodul integral AICI!

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