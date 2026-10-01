Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Limbaj codificat între Adrian și Alberto. Ce a recunoscut primul că a spus despre Paula, înainte să intre în live la Capricii

Limbaj codificat între Adrian și Alberto. Ce a recunoscut primul că a spus despre Paula, înainte să intre în live la Capricii

Povestea care îi are protagoniști pe Alberto și Paula este departe de a se încheia. Unele păreri ale colegilor din casa Mireasa l-au înfuriat pe tânăr, iar la Mireasa: Capriciile Iubirii, au fost dezvăluite motivele unor tensiuni. 

Autor: Laura Cojocaru
Publicat: Joi, 01 Octombrie 2026, 12:05 | Actualizat Joi, 01 Octombrie 2026, 12:13
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Mai întâi, Paula a continuat să afirme că motivul pentru care a avut o schimbare de comportament față de Alberto a fost legat de privirile dintre el și Claudia pe care ea le observase. În acest context, Alberto a acuzat-o pe iubita lui de „minciuni gogonate”.

„Sunt niște minciuni gogonate, niște scuze nefondate. Dacă ar fi fost să fi văzut ea privirile mele cu Claudia, ar fi trebuit să-mi atragă atenția, nu stătea să strângă și să se îndepărteze de mine pentru că ar fi văzut că mă privesc cu Claudia”, a spus Alberto.

„Am văzut niște priviri din partea Claudiei și am văzut și niște glume între ei”, a spus Paula.

Invitații de la Capricii i-au precizat lui Alberto că este ciudat ca el să-și acuze iubita de „minciuni gogonate”, în contextul în care el a trecut de la declarații siropoase de iubire, la acuzații și la dezvăluirile despre privirile reciproce cu altă fată.

Discuție codificată între 2 concurenți Mireasa, înainte de Capricii. Ce au recunoscut în live și ce le-a spus Raluca Preda: „Chiar aș vrea să ne ziceți despre ce e vorba...”

Citește și: Alberto, ieșire nervoasă în casa Mireasa, după intervenția lui Beleuț. Momentul în care a răbufnit: „Nu înțeleg de ce se bagă el”

Claudia a intervenit și a precizat că în ultima perioadă nu l-a mai privit pe Alberto, iar tânărul a avut o replică tăioasă pentru ea: „Asta să i-o spui lui mutu”.

Invitat să-și spună punctul de vedere despre această situație, Valentin a evitat să-și prezinte o opinie, precizând că Alberto este foarte supărat pe el și că așteaptă să aibă o discuție.

Raluca Preda a auzit că între Adrian și Alberto a existat o discuție codificată și l-a rugat pe primul să dezvăluie ce i-a spus colegului.

„Îmi spuneau colegii că voi ați avut o discuție codificată chiar acum jumătate de oră și chiar aș vrea, Adrian, să ne spui despre ce e vorba!”, a spus Raluca Preda.

„I-am zis că dacă simte să se despartă de Paula, să se despartă”, a recunoscut Adrian.

Întrebat dacă îi caută nod în papură Paulei, Alberto a răspuns negativ.

Colaj cu concurenții Mireasa

Citește și: Veronica, cerere neașteptată în live la Mireasa. Simona Gherghe: „E un pic nedrept ce faci”

Veronica, cerere neașteptată în live la Mireasa. Simona Gherghe: „E un pic nedrept ce faci”...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Anunţul făcut de Cristi Borcea şi Valentina Pelinel după opt ani de relaţie: „O zi pe care o vom păstra…” Anunţul făcut de Cristi Borcea şi Valentina Pelinel după opt ani de relaţie: &#8222;O zi pe care o vom păstra&#8230;&#8221;
Observatornews.ro Marius Văduva, confruntat după ce a păcălit bolnavii de cancer: "Câți pacienți ai clinicii dvs. au murit?" Marius Văduva, confruntat după ce a păcălit bolnavii de cancer: "Câți pacienți ai clinicii dvs. au murit?"
Antena 3 Povestea care a cutremurat toată planeta. Ce s-a întâmplat, de fapt, în avionul FlyDubai și cine sunt eroii care au evitat un nou 9/11 Povestea care a cutremurat toată planeta. Ce s-a întâmplat, de fapt, în avionul FlyDubai și cine sunt eroii care au evitat un nou 9/11
Comentarii


„Mă simt ca la Constanța la ocean!" Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 „Mă simt ca la Constanța la ocean!" Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
Citește și
Veronica, cerere neașteptată în live la Mireasa. Simona Gherghe: „E un pic nedrept ce faci”
Veronica, cerere neașteptată în live la Mireasa. Simona Gherghe: „E un pic nedrept ce faci”
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Alberto, ieșire nervoasă în casa Mireasa, după intervenția lui Beleuț. Momentul în care a răbufnit: „Nu înțeleg de ce se bagă el”
Alberto, ieșire nervoasă în casa Mireasa, după intervenția lui Beleuț. Momentul în care a răbufnit: „Nu...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x