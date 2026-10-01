Limbaj codificat între Adrian și Alberto. Ce a recunoscut primul că a spus despre Paula, înainte să intre în live la Capricii

Povestea care îi are protagoniști pe Alberto și Paula este departe de a se încheia. Unele păreri ale colegilor din casa Mireasa l-au înfuriat pe tânăr, iar la Mireasa: Capriciile Iubirii, au fost dezvăluite motivele unor tensiuni.

Mai întâi, Paula a continuat să afirme că motivul pentru care a avut o schimbare de comportament față de Alberto a fost legat de privirile dintre el și Claudia pe care ea le observase. În acest context, Alberto a acuzat-o pe iubita lui de „minciuni gogonate”.

„Sunt niște minciuni gogonate, niște scuze nefondate. Dacă ar fi fost să fi văzut ea privirile mele cu Claudia, ar fi trebuit să-mi atragă atenția, nu stătea să strângă și să se îndepărteze de mine pentru că ar fi văzut că mă privesc cu Claudia”, a spus Alberto.

„Am văzut niște priviri din partea Claudiei și am văzut și niște glume între ei”, a spus Paula.

Invitații de la Capricii i-au precizat lui Alberto că este ciudat ca el să-și acuze iubita de „minciuni gogonate”, în contextul în care el a trecut de la declarații siropoase de iubire, la acuzații și la dezvăluirile despre privirile reciproce cu altă fată.

Discuție codificată între 2 concurenți Mireasa, înainte de Capricii. Ce au recunoscut în live și ce le-a spus Raluca Preda: „Chiar aș vrea să ne ziceți despre ce e vorba...”

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Claudia a intervenit și a precizat că în ultima perioadă nu l-a mai privit pe Alberto, iar tânărul a avut o replică tăioasă pentru ea: „Asta să i-o spui lui mutu”.

Invitat să-și spună punctul de vedere despre această situație, Valentin a evitat să-și prezinte o opinie, precizând că Alberto este foarte supărat pe el și că așteaptă să aibă o discuție.

Raluca Preda a auzit că între Adrian și Alberto a existat o discuție codificată și l-a rugat pe primul să dezvăluie ce i-a spus colegului.

„Îmi spuneau colegii că voi ați avut o discuție codificată chiar acum jumătate de oră și chiar aș vrea, Adrian, să ne spui despre ce e vorba!”, a spus Raluca Preda.

„I-am zis că dacă simte să se despartă de Paula, să se despartă”, a recunoscut Adrian.

Întrebat dacă îi caută nod în papură Paulei, Alberto a răspuns negativ.

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