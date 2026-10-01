Iată cum arată la interior casa pe care o poți cumpăra de pe Amazon cu 21.999 de dolari. Ce primești de acești bani!

Casa pe care o poți cumpăra de pe Amazon cu 21.999 de dolari. Cum arată la interior și ce primești pentru acești bani | Shutterstok

Casele mici, de tip „tiny house”, au devenit tot mai populare în ultimii ani. Printre acestea se numără și o casă în stil container, care poate fi comandată online de pe Amazon pentru 21.999 de dolari, potrivit goodhousekeeping.com.

Construcția vine, în mare parte, preasamblată, astfel că, potrivit producătorului, poate fi montată oriunde în curte, fără să fie neapărat nevoie de ajutorul unei echipe specializate.

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Cum arată la interior casa de 21.999 de dolari pe care o poți cumpăra de pe Amazon

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La exterior, casa are un aspect minimalist, cu finisaje negre, și seamănă cu o locuință de tip container.

Printre avantajele prezentate de producător se numără posibilitatea de personalizare. Cumpărătorii pot alege diferite dimensiuni, configurații și finisaje, în funcție de modul în care intenționează să folosească spațiul.

De exemplu, casa poate fi amenajată ca un mic birou, ca un studio pentru activități creative, o cameră de oaspeți sau chiar ca locuință de vacanță. Pentru cei care își doresc un spațiu destinat petrecerilor, poate fi amenajat chiar și un mic bar, notează sursa citată mai sus.

IMAGINI CU INTERIORUL AICI:

Construcția poate fi transformată și într-o bucătărie modernă. Dacă o contectezi la electricitate, spațiul din interior poate fi echipat cu electrocasnice care să facă din acest loc o bucătărie de vară.

În perioada rece, o aerotermă sau un șemineu electric ar putea fi folosite pentru încălzirea spațiului, astfel încât proprietarii să se bucure de micul imobil indiferent de sezon.

Astfel, o construcție care pornește de la ideea unei simple anexe poate fi transformată într-un spațiu multifuncțional, mai notează goodhousekeeping.com.

Din ce materiale este construită

Potrivit producătorului, casa este realizată din materiale rezistente, concepute pentru a face față diferitelor condiții meteo. Conform imaginilor făcute publice pe Amazon, construcția ar fi proiectată să reziste la factori precum ploaia, vântul și expunerea la soare.

Prețul de 21.999 de dolari face ca modelul să fie o alternativă interesantă pentru cei care caută o construcție prefabricată de dimensiuni reduse. Iar pentru cei care visează la un birou separat de casă, o cameră pentru musafiri sau chiar un mic refugiu în propria curte, o astfel de construcție oferă o variantă care poate fi adaptată relativ ușor spațiului disponibil.

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