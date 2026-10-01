Antena 1, liderul televiziunilor din România ȋn luna septembrie

Antena 1 încheie prima lună de toamnă pe primul loc în audiențe, atât în Prime Time, cât și la nivelul întregii zile, în rândul publicului comercial cu vârste între 21 și 54 de ani din mediul urban. Septembrie este a treia din ultimele patru luni în care Antena conduce clasamentul cotelor de piață în intervalul 19:00–24:00, după lunile iunie și iulie.

Antena 1 a fost pe primul loc în audiențe, atât în Prime Time, cât și la nivelul întregii zile, în septembrie 2026 | Antena 1

Cu o grilă care a inclus Asia Express, Insula Iubirii, Destine cu parfum de lavandă, meciurile naționalei din Nations League și anchetele Observator, Antena 1 a înregistrat în Prime Time o medie de 4,9 puncte de rating și 23,5% cotă de piață. Pro TV s-a clasat pe locul al doilea, cu 4,3 puncte de rating și 20,9% cotă de piață. Față de septembrie 2025, Antena 1 a crescut cu 16% la nivelul cotei de piață și cu 9% la nivelul ratingului.

Pe primul loc și la nivelul întregii zile

Antena 1 a condus și clasamentul audiențelor la nivelul întregii zile, cu 2 puncte de rating și 20,2% cotă de piață, față de 1,9 puncte de rating și 19,7% cotă de piață pentru Pro TV. Comparativ cu septembrie 2025, postul a înregistrat creșteri de 13% la cotă de piață și de 5% la rating.

Acces: lider de audiență și creștere de 76% a cotei de piață

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Cu Observator 16 și noul sezon Furnicuțele în grilă, Antena 1 a fost lider în intervalul 16:00–19:00, de luni până vineri. Postul a obținut 17,2% cotă de piață și 1,9 puncte de rating, peste Pro TV, care a înregistrat 16,5% cotă de piață și 1,8 puncte de rating.

Față de septembrie 2025, creșterea Antena 1 a fost de 76% la nivelul cotei de piață și de 58% la nivelul ratingului.

Indiferent de rezultat, românii sunt alături de naţională: cele mai mari audienţe la TV în această toamnă

Cele mai urmărite programe sunt toamna asta la Antena 1! Meciurile României din UEFA Nations League au fost pe primul loc în clasamentul audiențelor, pe segmentul comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, chiar dacă rezultatele de pe teren nu au fost pe placul fanilor.

Audiențe pentru meciul Suedia-România

Hagi a debutat oficial la naţională în deplasarea din Suedia, scor 1-2, goluri marcate de vedetele de la Liverpool şi Arsenal, Alexander Isak şi Viktor Gyökeres. Pentru România a marcat Dennis Man. Partida a obţinut 9.3 puncte de rating şi 36% cotă de piaţă pe segmentul comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, mult peste Pro TV, care obţinea 6.5 puncte de rating şi 25% cotă de piaţă în acelaşi interval. Diferenţa s-a păstrat şi pe segmentele urban şi naţional.

Şi partida cu Bosnia a atras public numeros în faţa TV. 9 puncte de rating şi 38% cotă de piaţă pentru Antena 1 pe segmentul comercial, 21-54 ani, vs 4.6 puncte de rating şi 19.3% cotă de piaţă pentru Pro TV. Diferenţele mari s-au păstrat atât pe segmentul urban, cât şi pe cel naţional.

Audiențe pentru meciul România-Bosnia

Naţionala mai are 4 meciuri de disputat toamna asta în Nations League: Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Polonia – ROMÂNIA, Luni, 5 octombrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Suedia

Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA. Până în 2028, toate meciurile naționalei României se văd exclusiv la Antena 1 şi în AntenaPLAY.

AntenaPLAY transmite Mondialul U17 din Qatar, competiţie la care e calificată şi naţionala României!

48 de echipe, 104 meciuri şi o veste bună: naţionala României este calificată la acest turneu! De aici poate începe o nouă Generaţie de Aur pentru români!

Competiţia ce se va desfăşura în perioada 19 noiembrie - 13 decembrie în Qatar va fi transmisă live şi exclusiv în AntenaPLAY.

Generația Mondială: în noiembrie, România joacă la Mondial. La Antena.

Echipa e o generație născută în 2009, formată acasă, dar și la academii ca Real Madrid, Roma, Milan sau Betis. Mulți sunt copii ai românilor din diaspora, iar căpitanul echipei joacă la Real Madrid. E primul Mondial cu România pe care îl văd românii sub 35 de ani, iar povestea continuă până în 2030, când acești jucători vor avea 21 de ani și Mondialul va fi tot la Antena. La Campionatul Mondial U17, tricolorii se vor afla în Grupa K. România - Mexic (21 noiembrie), România - Venezuela (24 noiembrie) şi România - Camerun (27 noiembrie) sunt meciurile care vor fi exclusiv în AntenaPLAY.

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Toate meciurile de la World Cup U17, exclusiv în AntenaPLAY, 19 noiembrie - 13 decembrie!

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Secvență din serialul Ana, Mi-ai fost frică în ADN

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Imagine cu actori din serialul Destine cu parfum de lavandă

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