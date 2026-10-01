Povestea cățelușei adoptate de Dorian Popa, după pierderea lui Cheluțu: „A fost aruncată precum un gunoi”. Ce nume poartă

Dorian Popa a adoptat-o pe Dona, o cățelușă în vârstă de 2 ani, care nu a dus o viață fericită până acum, fiind exploatată pentru înmulțire. Dorian Popa simte că Dona i-a fost trimisă de Cheluțu.
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Dorian Popa și soția au adoptat-o pe Dona, urmând să-i pună cip pe numele Popa și să îi facă un control medical complet. De aici, începe noua viață a Donei, dar și a soților Popa.
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Când s-a hotărât să adopte un căţeluş, Dorian a avut o dorinţă și anume aceea ca noul animăluț să nu aibă aceleași culori precum Cheluțu.
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