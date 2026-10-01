Rezultatele loto la extragerile de azi, 1 octombrie 2026, au fost anunțate. Află numerele câștigătoare de azi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus!

Rezultate Loto azi, 1 octombrie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus | Shutterstock/AI

Loteria Română organizează noi trageri Loto astăzi, 1 octombrie 2026, la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Descoperă numerele câștigătoare la extragerile de azi.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

La tragerile de duminică, 27 septembrie, Loteria Română a acordat 28.400 de câștiguri în valoare totală de peste 2,38 milioane de lei.

Rezultate LOTO - Joi, 1 octombrie 2026: 2,1 milioane de euro la Loto 6/49 și peste 1,5 milioane de euro la Joker

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Află numerele câștigătoare la loto de azi, 1 octombrie 2026, în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, azi, 1 octombrie 2026:

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 1 octombrie 2026:

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 1 octombrie 2026:

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 1 octombrie 2026:

Rezultate Loto la Noroc, azi, 1 octombrie 2026:

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 1 octombrie 2026:

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 2,11 milioane de euro. Report la Joker la categoria I de peste 1,56 milioane de euro

Joi, 1 octombrie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 27 septembrie, Loteria Romana a acordat peste 28.400 de castiguri in valoare totala de peste 2,38 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 11,13 milioane de lei (peste 2,11 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5,33 milioane de lei (peste 1 milion de euro).

La Joker, la categoria a I, se inregistreaza un report in valoare de peste 8,22 milioane de lei (peste 1,56 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 247.000 de lei (peste 46.800 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 75.300 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,95 milioane de lei (peste 370.000 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 466.000 de lei (peste 88.400 de euro).

La tragerea Noroc, s-a castigat premiul de categoria a III-a in valoare de 84.647,76 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicatia mobila AmParcat.ro.

La tragerea Loto 5/40, s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 67.285 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro.

La tragerea Joker s-au inregistrat doua castiguri de categoria a III-a in valoare de 60.181,40 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate pe aplicatia mobila AmParcat.ro si la o agentie din Miroslava, judetul Iasi.