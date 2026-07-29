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Mireasa: Confesiuni, sezon 9. Care a fost cel mai fals concurent din sezonul 13 Mireasa din perspectiva mamelor

Mamele din sezonul 13 Mireasa au fost invitate la Mireasa: Confesiuni. Doamnele Melinda, Cătălina și Mihaela au vorbit despre experiența lor din sezonul 13 și despre concurenții pe care i-au îndrumat. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 29 Iulie 2026, 13:51 | Actualizat Miercuri, 29 Iulie 2026, 14:06
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Mireasa: Confesiuni este un produs exclusiv AntenaPLAY. Emisiunea a ajuns la sezonul 9, prezentat de Andreea Frățilă. La Mireasa: Confesiuni a avut loc consilul mamelor. Doamnele au fost întrebate care concurent a fost fals din perspectiva lor. Dacă răspunsul doamnei Melinda a fost unul așteptat, doamna Cătălina a surprins numindu-l pe fiul ei adoptiv din emisiune. Și doamna Mihaela a spus că Daniel a fost fals, povestind că la finalul competiției băiatul le-a spus tuturor că nu-și mai dorește să vadă pe nimeni.

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Care a fost cel mai fals concurent din sezonul 13 Mireasa din perspectiva mamelor. Doamna Cătălina a dat un răspuns surprinzător: „Ne-a spus într-un mod atât de brutal...”

„Cred că Daniel, băiatul meu, a fost fals. Eu nu l-am văzut nici sincer, el a jucat la limită, eu așa l-am văzut. Totul ca să fie în casa Mireasa. Îmi pare rău de Claudia că e într-un puzzle nefericit. Mie mi se pare un aventurier. Eu nu-l văd un băiat serios. L-am protejat și i-am admirat alte calități. Daniel ne-a spus în față: să nu vă văd pe niciunul, într-un mod atât de brutal”, a spus doamna Cătălina.

„Daniela a stat cu Darius să nu fie eliminată. Ea zicea că îi trebuie mult timp să se pupe cu un băiat, și cu Mihai ar fi ajuns în căsătorie. De acolo am dedus că ea este falsă”, a spus doamna Melinda.

„Daniel. M-a șocat la final când ne-a zis că nu vrea să ne mai vadă, să nu-l sunăm. L-am servit cu mâncare, am strâns după el și mi-a zis în față să nu vă mai văd, să nu mai aud de voi. N-a povestit nimic despre trecutul lui. La final ne-a spus: să nu vă mai văd”, a spus și doamna Mihaela, rugată să nominalizeze cu concurent fals din punctul său de vedere.

Colaj cu mamele de la Mireasa
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