Mireasa: Confesiuni, sezon 9. Denis, adevărul despre interacțiunile pe care le-a avut cu fetele din casa Mireasa, până la Bianca

Înainte de a intra într-o relație cu Bianca, Denis a avut interacțiuni cu Raluca, Alina și Claudia. Invitat la Mireasa, Confesiuni, tânărul a vorbit despre experiența lui din casa Mireasa.

De Raluca Denis a recunoscut că s-a folosit pentru că nu-și dorea să petreacă timp singur. Pe Alina Denis o consideră o persoană „rea” și regretă că i-a făcut chemare în casa Mireasa, iar de Claudia, Denis a spus că nu a fost atras niciodată.

Raluca a fost prima fată cu care Denis a intercaționat. Chiar dacă au avut apropieri, băiatul spune că nu și-a dorit o relație cu ea.

Citește și: Mireasa: Confesiuni, sezon 9. Care a fost cel mai fals concurent din sezonul 13 Mireasa din perspectiva mamelor

Denis, adevărul despre interacțiunile pe care le-a avut cu fetele din casa Mireasa, până la Bianca. De cine a recunoscut că s-a folosit

„Mă atașasem de Raluca pentru că nu voiam să petrec tot timpul cu băieții. Am ales să petrec mai mult timp de ea. Cred că da, din păcate (n.r. s-a folosit de Raluca să nu stea singur). Am ales să nu o sărut când a vrut să mă sărute pentru că nu mi-aș fi imaginat o relație cu ea pe bune. Am avut niște atingeri, nu cred că este un lucru așa de mare până la urmă”, a spus Denis.

Alina și-a exprimat interesul față de Denis printr-o scrisoare, iar el i-a făuct chemare în casa Mireasa, lucru pe care îl regretă acum

„Alina a intrat în casă foarte supărată și am simțit-o de la prima interacțiune. Am simțit că a venit pornită să-mi facă rău într-un anumit fel. Cred că a intrat în emisiune să-mi facă o imagine proastă. A intrat pornită să mă atace, chiar dacă îmi spunea cuvinte frumoase”, a spus Denis.

Cu Claudia, Denis a avut o cunoaștere, însă acum a spus că nu dorea decât o prietenie cu ea, deși cunoașterea în accepțiunea emisiunii duce spre o relație, nicidecum spre o amiciție.

„Cu Claudia a fost o interacțiune foarte ciudată. Am avut discuții de prietenie și ne-am spus lucruri pe care le-am avut în comun. Chiar am crezut că este o femeie valoroasă, dar mi-a demonstrat pe parcurs că nu este. Este o femeie care caută lumina reflectoarelor. A vrut să manipuleze publicul. Nu am fost atras de ea. A fost o chestie de conjunctură. Am vrut prietenie cu ea și atât. Și-ar fi dorit mai multe, dar în sinea ei cred că știa că îmi doresc doar o prietenie”, a mai spus iubitul Biancăi.

Citește și: Mireasa: Confesiuni, sezon 9. Cum au răspuns Daniel și Claudia după ce Roxana i-a acuzat că „au abandonat-o” în stradă