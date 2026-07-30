Mireasa: Confesiuni, sezon 9. Ciprian a recunoscut că este într-o cunoaștere cu o fostă concurentă a sezonului 13 Mireasa 

Cuprian șiu Raluca au fost invitați în episodul 9 de Mireasa: Confesiuni. Tânărul a făcut o mărturisire despre situația lui sentimentală.

Mireasa: Confesiuni este un produs exclusiv AntenaPLAY. Emisiunea a ajuns la sezonul 9, prezentat de Andreea Frățilă. Episodul 9 de Mireasa: Confesiuni i-a avut ca invitați pe Ciprian și Raluca. Vezi AICI episodul complet!

Ciprian a recunoscut la Mireasa: Confesiuni că după ce a ieșit din casa Mireasa a vorbit cu Emilia. Ciprian a precizat că el și Emilia sunt într-o cunoaștere. Întrebat de Andreea Frățilă dacă s-au sărutat, băiatul s-a fâstâcit și nu a vrut să ofere un răspuns.

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Ciprian a recunoscut la Mireasa, Confesiuni că este într-o cunoaștere cu Emilia

„Am vorbit prin mesaje, ulterior ne-am întâlnit față în față, am petrecut puțin timp împreună și cam atât momentan. Nu aș vrea să spun foarte multe, suntem într-o cunoaștere, aș putea spune. E o cunoaștere un pic diferită de cum este în casă, în ideea în care vorbim, ne cunoaștem destul de bine, dar suntem la un stadiu de discuție. Eu vreau să fiu 100% asumat în alegerile pe care le fac și mai bine măsor de 10 ori și să tai o dată. Simt că își dorește ceva mai mult cu mine, aș minți să spun că eu nu-mi doresc, dar nu vreau să mă mai las dus doar de ceea ce simt. E maturitate”, a spus Ciprian.