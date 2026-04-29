Mireasa, sezon 13. Ciprian și Denis au încălcat regulamentul! Ce au discutat cei doi în șoaptă și ce au recunoscut

Situație complet neașteptată în ediția din 29 aprilie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii! Într-una dintre seri, camerele de filmat au surprins momentul în care Ciprian și Denis au vorbit în șoaptă și au încălcat astfel regulamentul.

Ciprian și Denis au purtat discuții în miez de noapte, în șoaptă, motiv pentru care au încălcat regulamentul competiției. Acest lucru nu este permis și poate fi aspru sancționat. Totuși, de data aceasta, cei doi au primit câte un avertisment. Și totuși, ce i-a determinat pe cei doi să recurgă la un asemenea gest?

„Vrei să îți zic cum a început pentru mine tot jocul ăsta? Jocul psihic, mă refer. Îți aduci aminte că noi din prima seară am jucat Killer, predă-te? Ai văzut ce nebunie a fost la mine. Îți aduci aminte că eu am spus numai adevărul. Nu ca să fac impresie bună. În primă fază, în primul și al doilea joc. În primul joc au crezut că mint, că nu mă cunoșteau, era normal. În al doilea joc erau sceptici, dar tot nu credeau. În al treilea joc, ce au făcut? Au vrut să se convingă dacă spun sau nu adevărul și s-a dovedit că spun adevărul și acolo a fost un prim clic în creierașul lor”, a fost confesiunea făcută de Ciprian.

„La mine a fost ceva nebunesc, când am venit în casă, că au fost foarte deranjați de mine Alan și Alexandru”, a zis Denis.

„Și uite încă o chestie iar, eu am ținut minte o chestie din Biblie, cum a devenit Iisus rege? Spălând picioarele. Eu când am venit aici punctual în prima seară am spălat toate vasele din chiuvetă. M-a și văzut Răzvan și a zis doua zi că am spălat vasele. Eu de nebun am făcut asta? Nu. Și acum mai fac asta, îmi și place să stau în curățenie. Dar mă și folosesc de chestiile astea. Din nou, psihologic”, a mai zis Ciprian.

Denis, în schimb, a recunoscut ce defecte crede că are și unde are de lucrat la propria persoană.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

