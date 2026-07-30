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iPhone 18 ar putea fi lansat anul viitor. De ce ar amâna Apple dezvăluirea următorului smartphone

Potrivit mai multor surse, iPhone 18 ar putea fi lansat anul viitor, nu în luna septembrie a acestui an, așa cum e tradiția cu noile smartphone-uri ale companiei Apple.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 30 Iulie 2026, 16:18 | Actualizat Joi, 30 Iulie 2026, 16:24
Apple ar fi decis să amâne lansarea iPhone 18 dintr-un motiv surprinzător | Shutterstock
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Până în toamna anului trecut, Apple își lansa telefoanele iPhone de top în luna septembrie, dar se pare că această tradiție va fi schimbată.

Se pare că decizia a fost luată pentru a permite lansarea unui nou produs, primul de acest fel din catalogul Apple, scrie Forbes.

Ca urmare, smartphone-ul iPhone 18 ar putea fi amânat până în prima parte a anului viitor.

Apple nu a confirmat aceste zvonuri și nici nu a dezvăluit dacă noul produs a fost creat, așa cum susțin informațiile neoficiale.

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iPhone 18 ar putea fi lansat anul viitor

iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max și iPhone Air au fost prezentate în septembrie 2025, iar modelul mai accesibil, iPhone 17e, a fost lansat în luna martie a acestui an.

Dacă informațiile apărute până acum sunt corecte, următoarele luni vor aduce o schimbare majoră atunci când vine vorba de această tradiție.

Cel mai surprinzător detaliu e că iPhone 18 în varianta standard nu ar urma să fie lansat în acest an.

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Poate să pară ciudat ca iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max să fie prezentate fără iPhone 18, însă explicația ține de numărul tot mai mare de modele pe care Apple intenționează să le lanseze.

Alături de cele 2 modele Pro, Apple ar prezenta și primul său telefon pliabil, despre care se zvonește că va purta numele iPhone Ultra.

„Odată cu introducerea modelului iPhone Ultra, Apple va avea 6 iPhone-uri lansate anual. E un număr foarte mare de telefoane și scena ar deveni prea aglomerată dacă toate ar fi prezentate simultan,” a explicat Michael Burkhardt, expert tech.

În opinia sa, cele 6 modele ar fi iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone 18, iPhone 18e, iPhone Ultra și o a 2-a generație de iPhone Air. Totuși, el consideră că iPhone Air nu a fost gândit ca un model cu lansare anuală, unul dintre indicii fiind faptul că nu are un număr în denumire.

Apple ar lansa primul telefon pliabil al companiei

Mutarea lansării lui iPhone 18 în primăvara anului 2027, alături de iPhone 18e, ar putea aduce mai multe avantaje.

În primul rând, până atunci costurile componentelor, care au determinat producătorii să majoreze prețurile telefoanelor, s-ar putea stabiliza. Chiar dacă prețurile vor continua să crească, piața ar putea fi deja obișnuită cu acest trend, astfel încât o eventuală scumpire să fie acceptată mai ușor.

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Potrivit raportului, Apple va încerca probabil să diferențieze clar modelul standard de seria „e”, astfel încât cumpărătorii să aibă opțiuni bine delimitate.

Un alt motiv pentru care iPhone Air 2 nu ar urma să fie lansat în această toamnă e că ar fi eclipsat de debutul primului iPhone pliabil.

Lansarea simultană a 2 modele obișnuite și a unui dispozitiv complet nou e una dintre variante, însă adăugarea și a unei noi generații iPhone Air ar risca să împartă prea mult atenția publicului.

Potrivit zvonurilor, telefoanele premium din seria iPhone 18, Pro și Pro Max, vor ajunge pe piață anul acesta, în septembrie. Rămâne de văzut dacă Apple chiar va urma această strategie.

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