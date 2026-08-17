Liliana și Teo din sezonul 11 Mireasa, imagini adorabile cu chipul fetiței lor. Cum arată Sarah Ștefania

Liliana și Teo din sezonul 11 Mireasa au publicat pe rețelele sociale imagini adorabile cu fiica lor.

Cei doi tineri părinți au lăsat să se vadă chipul micuței Sarah Ștefania. Liliana și Teo au ieșit la plimbare cu fetița lor minunată, au imortalizat momentul și au împrătășit cu susținătorii clipele de bucurie. Fanii Mireasa care au văzut imaginile nu au putut să nu observe că atât fetița cât și mămica sunt superbe.

Liliana și Teo au plimbat-o pe Sarah în parc, apoi au luat masa la restaurant. Cei doi se bucură de fiecare clipă petrecută în familie.

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Liliana și Teo din sezonul 11 Mireasa sunt părinții unei fetițe minunate

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Liliana din sezonul 11 Mireasa a născut pe 29 iulie. La scurt timp de când a devenit mamă, logodnica lui Teo a publicat pe rețelele sociale un mesaj special pentru Sarah Ștefania. Tânăra mămică a mărturisit că simte o iubire pe care nu o poate descrie în cuvinte.

„Când mă așteptam mai puțin, a venit prințesa. Nu pot să explic în cuvinte câtă iubire poate avea o mamă pentru puiul ei!”, a transmis Liliana pe rețelele sociale.

Liliana și Teo sunt nespus de fericiți pentru că acum sunt în formulă de 3. Sarah Ștefania a venit pe lume și le-a adus bucurie și împlinire tinerilor părinți. În urmă cu un an, Liliana și Teo erau proaspăt logodiți și nu știau ce le rezervă viitorul. Acum, cei doi sunt pregătiți pentru un nou capitol, alături de micuța lor.

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Teo și Liliana s-au logodit la Mireasa, dar nu s-au căsătorit în emisiune

Teo și Liliana au fost al cincilea cuplu logodit din sezonul 11 Mireasa. În emisia live de pe pe 19 iunie 2025 au fost difuzate imagini de la logodna celor doi.

La o lună de relație, Liliana și Teo s-au logodit. Într-un cadru de poveste, băiatul a îngenunchiat în fașa iubitei: „Hai să ciocnin pentru on lună de relație. Te iubesc din tot sufletul și ești tot ceea ce vreau pe lumea asta!”, i-a spus Teo Lilianei, invitând-o la dans.

„Mi-a mai rămas un singur lucru de spus. Vrei să fii soția mea pentru tot restul vieții?”, a întrebat Teo.

„Da! Vreau! Vreau! Vreau”, a spus Liliana.

„Chiar mă faci cel mai fericit!”. a spus Teo.

„Din doi cred că am format o singură persoană!”, a mai spus Liliana.

Cu toate că fata a spus DA, ei au anunțat încă de atunci că nu vor să se căsătorească în emisiune.

„Evident că acum o lună nu mă gândeam la inel. Știu că am buletinul expirat, mi-a explicat luna trecută pe 18. Sincer nu m-am gândit la căsătorie, dar știam că-mi trebuie buletinul. Nu ne dorim niciunul dintre noi să ne căsătorim. Vorbesc și în numele lui Teo. Având în vedere că nu ne căsătorim aici, o să-mi fac buletinul după ce ieșim din competiție”, a spus Liliana la acel moment.

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