Robert a făcut dezvăluiri la Mireasa: Confesiuni. În episodul 8, acesta a discutat despre Maria Lungu, cea cu care a fost într-o cunoaștere în show-ul matrimonial.

Robert s-a confesat și susține că nu s-a simțit folosit de Maria Lungu, ba chiar se bucură că a intrat în casă la invitația lui.

Mireasa: Confesiuni, sezonul 7. Robert face o declarație surprinzătoare despre Maria Lungu. Ce a dezvăluit în episodul 8

”Nu am de ce să mă simt folosit de Maria Lungu pentru că, și eu la rândul meu, am folosit pe cineva să reintru în casă. Da, o putem numi karma. Eu mă bucur că s-a întâmplat așa. Nu am avut nimic de pierdut pentru că am chemat-o pe Maria Lungu în casă și nici nu am avut nimic de pierdut că i-am trimis scrisoare și Amalia m-a chemat în casă, pentru că asta îmi și doream”, a zis Robert despre intrarea Mariei Lungu la Mireasa sezonul 11.

Acesta a adăugat că i-a părut rău că a fost eliminat, așa că și-a dorit să-și continue parcursul la Mireasa și să își îndrepte greșelile.

”Cu Maria Lungu sunt într-o relație bună, nu avem nimic de împărțit. Ne înțelegem ca prieteni, amici, cum vreți să-i spuneți”, a afirmat Robert.

Întrebat dacă e pregătit să iubească din nou, finalistul a dat un răspuns surprinzător: ”Sunt 100% pregătit să o iubesc pe Maria Lungu.”

