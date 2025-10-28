Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 10. Denisa ascunde o poveste tristă de viață. Ce a mărturisit în live, după o divergență cu doamna Nicoleta

Mireasa, sezon 10. Denisa ascunde o poveste tristă de viață. Ce a mărturisit în live, după o divergență cu doamna Nicoleta

Doamna Nicoleta a aflat motivul pentru care posibila viitoare noră este o persoană mai rece și distantă. Denisa ascunde o poveste tristă de viață și a făcut mărturisiri în emisia live de Mireasa de pe 28 octombrie 2025.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 28 Octombrie 2025, 15:48 | Actualizat Marti, 28 Octombrie 2025, 16:01

Cristian a mediat o discuție între mama și iubita lui, după ce au existat unele nemulțumiri. Doamna Nicoleta a fost dezamăgită pentru că Denisa nu i-a spus ei ce o deranjează față de Cristian. De asemnea, mama băiatului a precizat că nu o simte aproape pe Denisa, iar fata a explicat că așa e ea ca persoană, pentru că nici de propria mamă nu este aporpiată.

În emisia live de Mireasa de pe 28 octombrie 2025, Denisa a mărturisit că a fost crescută de mică de străbunica ei, neavând parte de prezența părinților.

Citește și: Mireasa, sezon 12. Iolanda și Alexandru, schimb de replici în live: „Prima oară când m-am intersectat cu fata aceasta…”

Denisa ascunde o poveste tristă de viață. Ce a mărturisit în live, după o divergență cu doamna Nicoleta: „Este un subiect mai sensibil”

„Este un subiect mai sensibil. Eu pe mami nu am avut-o lângă mine, nu am crescut lângă ea și din cauza asta nu mă pot apropia. Părinții mei s-au despărțit când aveam eu 2 ani și jumătate și am crescut cu străbunica mea. Și din cauza asta nu pot fi apropiată. Mama venea foarte rar și nici cu tatăl meu nu am sta. Mi-au lipsit ambii și din cauza asta sunt mai rece și mă deschid și foarte greu. Mama nu mai e în Italia, s-a stabilit în România, dar nu comunicăm. Nu mai simt. Nu mai e simțul matern, să zic așa. Cu tatăl mă înțeleg bine, nici cu el nu am vorbit până la 9 ani, dar reluând de la 9 ani comunicarea mă simt mai apropiată de el”, a spus Denisa.

Doamna Nicoleta a precizat că va avea răbdare cu iubita fiului.

„Dar nu am forțat nimic. Doar că i-am zis că dacă simte ea, să-mi spună când are o problemă și eu o să-i fiu aproape”, a spus mama lui Cristian.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025.

Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Colaj cu concurenții Mireasa
+2
Mai multe fotografii

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

Mireasa, sezon 12. O fată ar fi interesată de Sorin, dar o împiedică prietenia lui cu Diana: „Nu vreau să primesc un ref...
Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea “unică în Europa” a milionarului român care va câştiga o avere! “Nu am mai văzut aşa ceva” Afacerea &#8220;unică în Europa&#8221; a milionarului român care va câştiga o avere! &#8220;Nu am mai văzut aşa ceva&#8221;
Observatornews.ro "Şi medicii au limite". Mesajul emoţionant transmis de Colegiul Medicilor după moartea Ştefaniei Szabo "Şi medicii au limite". Mesajul emoţionant transmis de Colegiul Medicilor după moartea Ştefaniei Szabo
Apar detalii revoltătoare în cazul profesoarei din Iași care făcea videochat. Este acuzată că a racolat o fostă elevă să i se alăture Apar detalii revoltătoare în cazul profesoarei din Iași care făcea videochat. Este acuzată că a racolat o fostă elevă să i se alăture

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Citește și
Mireasa, sezon 12. În timp ce Diana plângea în live, Emily și Liviu s-au luat de mână. Gestul sesizat de Cristian
Mireasa, sezon 12. În timp ce Diana plângea în live, Emily și Liviu s-au luat de mână. Gestul sesizat de Cristian
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te... Catine.ro
Mireasa, sezon 12. Loredana și Cosmin, întrebați dacă sunt într-o cunoaștere. Cum au răspuns
Mireasa, sezon 12. Loredana și Cosmin, întrebați dacă sunt într-o cunoaștere. Cum au răspuns
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce prevederi au trecut neobservate: "De trei ani se tot majorează taxele"
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare HelloTaste.ro
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când s-a prăbușit
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR Jurnalul
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera Națională București
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera... Kudika
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători. Gestul făcut de fostul ministru a...
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători.... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor "piere" în cazul demolării blocului din Rahova Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț!
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț! ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x