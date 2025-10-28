Mireasa, sezon 10. Denisa ascunde o poveste tristă de viață. Ce a mărturisit în live, după o divergență cu doamna Nicoleta

Doamna Nicoleta a aflat motivul pentru care posibila viitoare noră este o persoană mai rece și distantă. Denisa ascunde o poveste tristă de viață și a făcut mărturisiri în emisia live de Mireasa de pe 28 octombrie 2025.

Cristian a mediat o discuție între mama și iubita lui, după ce au existat unele nemulțumiri. Doamna Nicoleta a fost dezamăgită pentru că Denisa nu i-a spus ei ce o deranjează față de Cristian. De asemnea, mama băiatului a precizat că nu o simte aproape pe Denisa, iar fata a explicat că așa e ea ca persoană, pentru că nici de propria mamă nu este aporpiată.

În emisia live de Mireasa de pe 28 octombrie 2025, Denisa a mărturisit că a fost crescută de mică de străbunica ei, neavând parte de prezența părinților.

Citește și: Mireasa, sezon 12. Iolanda și Alexandru, schimb de replici în live: „Prima oară când m-am intersectat cu fata aceasta…”

Denisa ascunde o poveste tristă de viață. Ce a mărturisit în live, după o divergență cu doamna Nicoleta: „Este un subiect mai sensibil”

„Este un subiect mai sensibil. Eu pe mami nu am avut-o lângă mine, nu am crescut lângă ea și din cauza asta nu mă pot apropia. Părinții mei s-au despărțit când aveam eu 2 ani și jumătate și am crescut cu străbunica mea. Și din cauza asta nu pot fi apropiată. Mama venea foarte rar și nici cu tatăl meu nu am sta. Mi-au lipsit ambii și din cauza asta sunt mai rece și mă deschid și foarte greu. Mama nu mai e în Italia, s-a stabilit în România, dar nu comunicăm. Nu mai simt. Nu mai e simțul matern, să zic așa. Cu tatăl mă înțeleg bine, nici cu el nu am vorbit până la 9 ani, dar reluând de la 9 ani comunicarea mă simt mai apropiată de el”, a spus Denisa.

Doamna Nicoleta a precizat că va avea răbdare cu iubita fiului.

„Dar nu am forțat nimic. Doar că i-am zis că dacă simte ea, să-mi spună când are o problemă și eu o să-i fiu aproape”, a spus mama lui Cristian.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025.

Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.