Mireasa, sezon 12. Iolanda și Alexandru, schimb de replici în live: „Prima oară când m-am intersectat cu fata aceasta…"

Iolanda și Alexandru au avut un schimb de replici în emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii de pe 27 octombrie 2025, după ce fata și-a manifestat nemulțumirile față de el și Marius. În acest context, Paula Chirilă și-a amintit de Hatice și Mihai.  

Publicat: Marti, 28 Octombrie 2025, 12:25 | Actualizat Marti, 28 Octombrie 2025, 12:46

Iolanda le-a spus Denisei și Laviniei că este dezamăgită de Alexandru și Marius. Noua concurentă a precizat că la Marius nu-i place că locuiește cu mama sa și că i-a spus arogant că știe să facă bani, iar la Alexandru nu-i place că se numește antreprenor, deși are doar „o rulotă pe plajă”. Băieții au avut dreptul la replică și au explicat ce interacțiuni au avut cu Iolanda. Marius a precizat că Iolanda a fost cea care l-a întrebat dacă știe să facă bani și că locuiește cu mama pentru că, fiind șofer, petrece puțin timp acasă. Alexandru a povestit despre o discuție pe care a avut-o cu Iolanda, unde s-au contrazis.

În emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii, a existat un schimb de replici între Iolanda și Alexandru. Văzând dinamica dintre ei, Paula Chirilă și-a amintit de certurile dintre Mihai și Hatice, de la începutul sezonului 7, care s-au dovedit a fi tachinări din atracție. Înainte de a-i da cuvântul lui Alexandru, Raluca Preda l-a rugat să păstreze un ton calm și să țină cont că este în live.

Iolanda și Alexandru, schimb de replici în live: „Prima oară când m-am intersectat cu fata aceasta…”. Raluca Preda a ținut să facă o precizare: „Vreau să menționez că nu mi-aș dori să vă jigniți!”

„Am avut foarte mari așteptări! Văzând băieții care sunt deja în casă și sunt într-o cunoaștere și văzând că sunt băieți super ok care au o atitudine normală, aș putea spune, și de bun simț, mă așteptam să fie ceva tot în genul acesta. Atitudinea noilor concurenți nu mi se pare una potrivită. Vorbesc eu acum! (n.r. Alexandru i-a făcut semn că ar vrea să spună ceva). Poate nici a mea nu e potrivită în unele contexte, câteodată vorbesc mai mult…”, a spus Iolanda.

„Stai să zic și eu ceva o secundă… Prima oară când m-am intersectat cu fata aceasta…”, a spus Alexandru.

„Vreau să menționez că nu mi-aș dori să ridicați tonul sau să vă jigniți!”, le-a spus Raluca Preda.

Alexandru: Nu e cazul… Am schimbat 2-3 vorbe, i-am adresat o întrebare. Ea mi-a spus că nu are prietene, ci prieteni doar băieți. Mi-a zis că ea merge afară cu 5-6 băieți.

Iolanda: Tu mi-ai spus mie că îți suni femeia, că tu trebuie să știi ce face femeia ta.

Alexandru: Dacă eu sunt plecat seara la muncă, și ea îmi închide telefonul. Unde mă duce cu gândul? Ce fel de băiat îți trebuie ție? Un bărbat mai liniștit, că și așa tu ești agitată. El să stea unde îi spui tu.

Iolanda: Am spus că-mi doresc un bărbat mai liniștit care să mă liniștească și pe mine.

Alexandru: A, deci îmi dai dreptate într-un fel! Dacă mai vorbești cu mine 2-3 minute îmi dau 100% dreptate!

Iolanda: Nu, lăsați!

Alexandru: Vrei să… (n.r. Alexandru a vrut să dea mâna cu Iolanda, dar ea l-a refuzat). Nu-mi dai mâna! Tachinările astea… Dacă vrei, îți las numărul meu de telefon și ne auzim afară. Îi las numărul meu, dacă mă atacă! NU-i problemă, te caut eu! Dacă îți e rușine aici… Vrei să fiu obraznic?

Iolanda: Ești obraznic din atitudine, nu e nevoie de mai mult!

Alexandru:Nu sunt! Sunt și domn, dacă vrei! Pentru tine, mâine îmi pun cravată roșie și voi sta lângă tine. E bine?

Iolanda: Lăsați!

„Am mai văzut eu filmele astea aici, la Mireasa”. Momentul de la Capricii care i-a amintit Paulei Chirilă de Hatice și Mihai: „Ei au început mult mai rău”

Iolanda a mai povestit despre un moment în care Alexandru i-a atins brațul și părul. Băiatul a precizat că doar a vrut să-i dea prioritate pe scări și a atins-o pe braț să-i facă semn să treacă.

„Se pregătește ceva! Se naște o idilă. Îmi aduc aminte de Mihai și Hatice, care au început mult mai rău! Am mai văzut eu filmele astea aici, la Mireasa”, a spus Paula Chirilă.

Reamintim că Hatice și Mihai s-au căsătorit în finala sezonului 7 Mireasa, dar începutul relației lor a fost unul cu tensiuni și certuri. Tachinările dintre ei s-au dovedit a fi din atracție reciprocă.

Mireasa, sezon 12. În timp ce Diana plângea în live, Emily și Liviu s-au luat de mână. Gestul sesizat de Cristian
Mireasa, sezon 12. Loredana și Cosmin, întrebați dacă sunt într-o cunoaștere. Cum au răspuns
