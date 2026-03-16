Cine este Nuredin Beinur, interlopul care l-a umilit pe Cristian Rizea la Monte Carlo. Cum a făcut avere și de ce a fost închis

Nuredin Beinur și Cristian Rizea au fost implicați într-un scandal de proporții! Scene incredibile au avut loc la Monte Carlo. Iată cine este și ce avere are, de fapt, interlopul.

Un eveniment neașteptat de pe Coasta de Azur a luat prin surprindere presa. Nuredin Beinur și Cristian Rizea s-au aflat în centrul atenției la Monte Carlo, după ce nepotul interlopului l-a stropit pe fostul deputat cu excremente.

Se pare că între cei doi există o mare rivalitate. Așadar, Nuredin Beinur a găsit momentul potrivit pentru a-l confrunta pe Cristian Rizea. Scenele incredibile au devenit rapid celebre în spațiul public.

După incidentul neașteptat, interlopul a făcut o serie de confesiuni în mediul online. Acesta a afirmat cele întâmplate, dezvăluiind că gestul lui a venit ca o „pedeapsă” pentru declarațiile făcute de fostul deputat în văzul tuturor.

Cristian Rizea nu a stat prea mult pe gânduri și a apelat la ajutorul autorităților din Monte Carlo, după ce nepotul lui Nuredin Beinur l-a umilit în plină zi, în fața mai multor persoane. Mai mult, acesta a cerut protecție din partea poliției.

Din imagini se poate observa cu fostul deputat încearcă să fugă din locație, în timp ce nepotul interlopului se îndepărtează de acesta.

Cine este Nuredin Beinur, interlopul care l-a umilit pe Cristian Rizea la Monte Carlo. Ce avere are și de ce a făcut închisoare

Nuredin Beinur este o figură celebră în lumea interlopă din România. Acesta a fost sportiv, practicând fotbal și box, însă averea și-a făcut-o din afacerile pe care le-a avut după căderea lui Nicolae Ceaușescu.

Primii bani pe care i-a câștigat au fost din comerțul cu geci, blugi, gumă de mestecat și alte mărfuri care se căutau pe atunci. În urmă cu ceva timp, interlopul susținea că își scotea banii de trei sau patru ori pe produsele pe care le vindea, potrivit playsport.ro.

De asemenea, Nuredin Beinur este și proprietarul unei firme de pază, unde angajează bodyguarzi. Mai mult, acesta a avut ocazia de a colabora cu autoritățile în anumite cazuri, conform sursei citate mai sus.

De-a lungul timpului, Nuredin Beinur a fost implicat în mai multe scandaluri. Acesta a fost acuzat de șantaj și instigare la șantaj în anul 2010. În urma procesului, interlopul a fost arestat preventiv și a petrecut aproape un an în închisoare, potrivit spynews.ro.