Mireasa sezonul 10. Ionela s-a pozat cu bebelușul nou născut, David- Noah. În ce ipostaze au apărut pe internet

Ionela de la Mireasa sezonul 10 a născut! Ea și Robert sunt fericiții părinți ai unui băiețel minunat.

Ionela a așteptat ca lucrurile să se liniștească înainte de a face o postare dedicată bebelușului său.

Mireasa sezonul 10. Ionela s-a pozat cu bebelușul nou născut

Fosta concurentă de la Mireasa sezonul 10 a dezvăluit că David Noah a venit pe lume pe 10 august, la ora 13:19.

„În urmă cu o săptămână eram la spital plină de emoții și de frici mă pregăteam să intru în sală de operație. Habar nu aveam cat de împlinită mă va face venirea ta pe lumea: David-Noah:10.08.2025, 13:19 momentul în care am devenit mamă oficial a celui mai perfect îngeraș 👼 😇👩‍🍼și pentru asta îi sunt recunoscătoare lui Dumnezeu 🙏❤️❤️❤️”, a scris Ionela pe Instagram.

Cum a început povestea de dragoste dintre Ionela și Robert

Povestea de dragoste dintre Ionela și Robert a încept când s-au observat reciproc și au decis să-și dea o șansă. Tânărul a mai avut o relație eșuată cu Tess. Când și-a dat seama că o place pe Ionela și că tânăra îi împărtășește sentimentele, băiatul a decis să mai dea o șansă dragostei în casa Mireasa. Robert și Ionela au declarat că formează un cuplu pe data de 1 octombrie. Cei doi s-au logodit pe 30 noiembrie 2024, în direct, în cadrul unei ediții speciale Mireasa. Prin intermediul unei prăjiturele cu răvaș, Robert și-a cerut iubita în căsătorie în direct. Tinerei nu i-a venit să creadă când a citit răvașul care avea mesajul: „Ionela, vrei să fii soția mea?”.

Imediat după logodnă, cei doi au avut parte de o noapte la hotel, departe de camerele de filmat. La două săptămâni, Ionela a cerut să facă un test de sarcină, care a ieșit pozitiv. Robert a aflat că va deveni tătic în direct la Mireasa, în ediția de pe 16 decembrie, când Simona Gherghe i-a oferit o hăinuță de bebeluș pe care scria: „Ne vedem în curând!”.

Povestea lor nu se aseamănă cu a niciunui alt cuplu format la Mireasa, având în vedere că încheiat competiția și căsătoriți și cu un copil pe drum. Robert și Ionela au spus DA pentru o viață complet schimbată: de soț și soție și de viitori părinți.