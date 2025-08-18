Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa sezonul 10. Ionela s-a pozat cu bebelușul nou născut, David- Noah. În ce ipostaze au apărut pe internet

Mireasa sezonul 10. Ionela s-a pozat cu bebelușul nou născut, David- Noah. În ce ipostaze au apărut pe internet

Ionela de la Mireasa sezonul 10 a născut! Ea și Robert sunt fericiții părinți ai unui băiețel minunat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 18 August 2025, 11:50 | Actualizat Luni, 18 August 2025, 14:07
Galerie
Ionela de la Mireasa sezonul 10 a născut! Ea și Robert sunt fericiții părinți ai unui băiețel minunat. | Antena 1

Ionela a așteptat ca lucrurile să se liniștească înainte de a face o postare dedicată bebelușului său.

Mireasa sezonul 10. Ionela s-a pozat cu bebelușul nou născut

Fosta concurentă de la Mireasa sezonul 10 a dezvăluit că David Noah a venit pe lume pe 10 august, la ora 13:19.

„În urmă cu o săptămână eram la spital plină de emoții și de frici mă pregăteam să intru în sală de operație. Habar nu aveam cat de împlinită mă va face venirea ta pe lumea: David-Noah:10.08.2025, 13:19 momentul în care am devenit mamă oficial a celui mai perfect îngeraș 👼 😇👩‍🍼și pentru asta îi sunt recunoscătoare lui Dumnezeu 🙏❤️❤️❤️”, a scris Ionela pe Instagram.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Mireasa sezonul 12. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 15 august 2025

Cum a început povestea de dragoste dintre Ionela și Robert

Povestea de dragoste dintre Ionela și Robert a încept când s-au observat reciproc și au decis să-și dea o șansă. Tânărul a mai avut o relație eșuată cu Tess. Când și-a dat seama că o place pe Ionela și că tânăra îi împărtășește sentimentele, băiatul a decis să mai dea o șansă dragostei în casa Mireasa. Robert și Ionela au declarat că formează un cuplu pe data de 1 octombrie. Cei doi s-au logodit pe 30 noiembrie 2024, în direct, în cadrul unei ediții speciale Mireasa. Prin intermediul unei prăjiturele cu răvaș, Robert și-a cerut iubita în căsătorie în direct. Tinerei nu i-a venit să creadă când a citit răvașul care avea mesajul: „Ionela, vrei să fii soția mea?”.

Imediat după logodnă, cei doi au avut parte de o noapte la hotel, departe de camerele de filmat. La două săptămâni, Ionela a cerut să facă un test de sarcină, care a ieșit pozitiv. Robert a aflat că va deveni tătic în direct la Mireasa, în ediția de pe 16 decembrie, când Simona Gherghe i-a oferit o hăinuță de bebeluș pe care scria: „Ne vedem în curând!”.

+2
Mai multe fotografii

Povestea lor nu se aseamănă cu a niciunui alt cuplu format la Mireasa, având în vedere că încheiat competiția și căsătoriți și cu un copil pe drum. Robert și Ionela au spus DA pentru o viață complet schimbată: de soț și soție și de viitori părinți.

Când revine Simona Gherghe la emisiunea „Mireasa”. Ce a dezvăluit vedeta: „Fiecare început vine cu emoții și nerăbdare”... Mireasa, sezon 12. Ce au discutat băieții înainte de task-ul alinierii, unde Loredana a avut 5 pretendenți...
Înapoi la Homepage
AS.ro “Prinţişorul Craiovei”, înconjurat de lux şi opulenţă. Destinaţia aleasă pentru a-şi sărbători ziua de naştere &#8220;Prinţişorul Craiovei&#8221;, înconjurat de lux şi opulenţă. Destinaţia aleasă pentru a-şi sărbători ziua de naştere
Observatornews.ro Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Retreat Vama Veche, comedia verii cu Laura Cosoi, Adela Popescu și Răzvan Fodor e în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Retreat Vama Veche, comedia verii cu Laura Cosoi, Adela Popescu și Răzvan Fodor e în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon Joi, 14.08.2025, 00:21
Mireasa sezonul 12, 15 august 2025. Povestea de viață a Costinei: La 16 ani am avut primul job! Mireasa sezonul 12, 15 august 2025. Povestea de viață a Costinei: La 16 ani am avut primul job! Vineri, 15.08.2025, 16:10 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 14 august 2025. Infidelitatea. Bărbatul înșală fizic, femeia emoțional? Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 14 august 2025. Infidelitatea. Bărbatul înșală fizic, femeia emoțional? Joi, 14.08.2025, 19:00 Insula iubirii Sezonul 9, 13 august 2025. Ispita Cristina Scarlevschi, dans la bară! Reacția băieților Insula iubirii Sezonul 9, 13 august 2025. Ispita Cristina Scarlevschi, dans la bară! Reacția băieților Miercuri, 13.08.2025, 23:50
Mai multe
Citește și
Când revine Simona Gherghe la emisiunea „Mireasa”. Ce a dezvăluit vedeta: „Fiecare început vine cu emoții și nerăbdare”
Când revine Simona Gherghe la emisiunea „Mireasa”. Ce a dezvăluit vedeta: „Fiecare început vine cu emoții...
Cum să alegi între varza kale și spanac. Beneficii, recomandări și contraindicații
Cum să alegi între varza kale și spanac. Beneficii, recomandări și contraindicații Catine.ro
Mireasa, sezon 11. Anunțul făcut de Mihaela și Ștefan. De ce nu mai poartă tânăra inelul de logodnă
Mireasa, sezon 11. Anunțul făcut de Mihaela și Ștefan. De ce nu mai poartă tânăra inelul de logodnă
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece Libertatea.ro
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la Kremlin și îl umilește pe liderul american. Dezvăluiri de ultimă oră
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o... Elle
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele declarații! A izbucnit în lacrimi și regretă amarnic: ”Nu am gândit”
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de cartofi cu ouă fierte și ceapă roșie murată
Salată de cartofi cu ouă fierte și ceapă roșie murată HelloTaste.ro
Șeful OpenAI spune că se teme de GPT-5, pe care chiar el l-a creat, și l-a comparat cu Proiectul Manhattan
Șeful OpenAI spune că se teme de GPT-5, pe care chiar el l-a creat, și l-a comparat cu Proiectul Manhattan Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari”
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari” Jurnalul
Horoscop septembrie 2025. Recolta destinului. Culegem tot ce am semănat în ultimele luni și începem o nouă etapă
Horoscop septembrie 2025. Recolta destinului. Culegem tot ce am semănat în ultimele luni și începem o nouă etapă Kudika
Multe persoane folosesc maşina de spălat vase greşit. Anumite obiecte nu au ce căuta în ea, inclusiv lingurile din lemn
Multe persoane folosesc maşina de spălat vase greşit. Anumite obiecte nu au ce căuta în ea, inclusiv lingurile... Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
BAC 2025 sesiunea de toamnă. Subiecte la Limba şi literatura română
BAC 2025 sesiunea de toamnă. Subiecte la Limba şi literatura română Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie ProSport
Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul
Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul Gandul
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Halsey a fost criticată dur pentru o postare indecentă. Reacțiile fanilor: „Prima imagine ar trebui să fie ilegală”
Halsey a fost criticată dur pentru o postare indecentă. Reacțiile fanilor: „Prima imagine ar trebui să fie... ZUTV
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale UseIT
Cheesecake cu jeleu de caise. Un desert delicios și spectaculos
Cheesecake cu jeleu de caise. Un desert delicios și spectaculos Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x