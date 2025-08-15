Mireasa, sezon 11. Anunțul făcut de Mihaela și Ștefan. De ce nu mai poartă tânăra inelul de logodnă

Antena Căutare
Mihaela și Ștefan din sezonul 11 Mireasa au anunțat că vor face cununia religioasă în luna septembrie. De asemenea, tânăra îți schimbă și culoarea inelului de logodnă, pentru a fi în ton cu verigheta. 

Publicat: Vineri, 15 August 2025, 17:19
Mihaela și Ștefan au anunțat că vor face cununia religioasă în luna septembrie. Foștii finaliști din sezonul 11 Mireasa au avut o perioadă în care au absentat din social media, dar fiul doamnei Mihaela a revenit pe Instagram și a precizat că el și soția sa au avut foarte multă treabă.

Mai mulți fani Mireasa au observat că Mihaela nu mai poartă inelul de logodnă și au întrebat dacă nu cumva s-au despărțit. Mihaela a explicat că are inelul la bijutier, iar Ștefan a precizat că el și soția lui sunt foarte fericiți.

Mihaela și Ștefan din sezonul 11 Mireasa se pregătesc pentru cununia religioasă

„Noi suntem bine. Urmează să plecăm în România. Ne pregătim pentru ce urmează în septembrie, cununia religioasă”, a spus Ștefan pe Instagram.

„Am dat măsurările la verighete, am dat și inelul de logodnă, îl suflăm, schimbăm culoarea”, a anunțat Mihaela.

„Am primit multe mesaje cu: unde e inelul de logodnă? V-ați despărțit, ce s-a întâmplat?. Nu, noi ne iubim în continuare, suntem foarte fericiți și visul la care lucrăm împreună, urmează și căsătoria religioasă și să fim fericiți. Deci, stați liniștiți! Nu s-a întâmplat nimic. Noi suntem bine”, a mai spus Ștefan.

De asemenea, fiul doamnei Mihaela a vorbit și despre finii lui și ai Mihaelei, Liviu și Edera.

„A fost un moment unic pentru noi, primii noștri fini, ne-am bucurat foarte mult că ne-au ales ca nași”, a mai spus Ștefan.

Mihaela și Ștefan au fost concurenți în sezonul 11 Mireasa, s-au căsătorit civil în emisiune și s-au clasat pe locul 2 în Finala unde și-au rostit jurăminte superbe:

Ștefan: Iubirea mea, mai întâi vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi te-a dat. Vreau să-ți mulțumesc pentru că ai grijă mereu de mine, să arăt bine și să fiu fericit. Îți promit că o să-ți fiu alături oricât de greu și obositor va fi drumul nostru împreună. Cel mai important, îți promit că îți voi fi fidel. Jur în fața lui Dumnezeu că iubirea mea pentru tine nu se va risipi niciodată.

Mihaela: Am și eu câteva cuvinte să-ți spun. Uite am ajuns la cel mai important pas din viața noastră și vreau ca promisiunile care urmează să fie doar pentru tine în viața asta. De la bun început, ochii tăi mi-au oferit sclipirea și, acum, rochia albă de mireasă îmi dovedesc că tu ai fost doar pentru mine. Am luptat mult, dar luptând împreună, noi am câștigat. Eu ți-am câștigat inima și sufletul. (...) Sunt sigură că tu mă faci cea mai fericită. Te iubesc! Vezi jurămintele complete în clipul video de mai sus.

