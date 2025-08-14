Mireasa, sezon 11. Ce mai fac Maria și Cristian. Tânăra a surprins cu o nouă schimbare de look

Maria și Cristian din sezonul 11 Mireasa sunt foarte activi în mediul online, iar cei care i-au susținut în cadrul emisiunii se bucură să-i vadă zâmbind.

La începutul lunii august, Maria s-a afișat cu o schimbare de look care îi pune în evidență frumusețea. Soția lui Cristian are o tunsoare nouă, cu breton, care îi vine minunat. Recent, Maria și Cristian au publicat mai multe fotografii din Oradea, spre încântarea celor care i-au susținut în cadrul sezonului 12 Mireasa și care se bucură că cei doi sunt fericiți.

Cum arată Maria după ce a apelat la o nouă schimbare de look. Ce mai fac ea și Cristian la mai bine de o lună de la căsătorie

La mai bine de o lună de când s-au căsătorit civil și au câștigat sezonul 11 Mireasa, Maria și Cristian continuă să-și facă declarații de dragoste în spațiul public.

Cristian este foarte mândru de frumusețea soției sale care, pe lângă tunosoarea nouă, a ales să-și pună acid în buze.

Maria și Cristian s-au căsătorit în emisiunea Mireasa și au câștigat cu 64,03% dintre voturi, titlul de Mirii sezonului 11 și premiul de 40.000 de euro.

Povestea de dragoste dintre Maria și Cristian

Cristian Stanciu a intrat în casa Mireasa la începutul sezonului 11, iar Maria Teodorescu-Pintea cu o lună mai târziu. Se poate spune că între Maria și Cristian a fost dragoste la prima vedere, pentru că au avut un schimb de priviri despre care își amintesc și acum. Maria îl văzuse pe Cristian și îl plăcuse de la televizor, iar în scurt timp de la intrarea ei în competiție a dezvăluit că băiatul „brunețel” care i-a atras atenția era Cristian. Cei doi s-au apropiat rapid, iar tânărului nu-i venea să creadă că în casa Mireasa intrase o fată frumoasă, finuță, sportivă, exact ca în visurile lui. Maria a fost rapid îndrăgită și de telespectatori pentru că, la o săptămână de la intrarea sa în casă, Maria a primit titlul de Mireasa Săptămânii, în timp ce Cristian era Mirele Săptămânii. De Ziua Îndrăgostiților, Cristian a surprins-o pe Maria cu un buchet imens de trandafiri. Deși fata nu voia să se grăbească și să intre într-un cuplu foarte rapid, atracția a fost prea mare, iar sărutul nu a întârziat să apară. Cei doi au declarat pe 19 februarie că formează un cuplu în casa Mireasa.

Relația lor în casa Mireasa a fost brăzdată cu momente tandre și pasionale, dar și cu conflicte în care s-au susținut reciproc în fața altor colegi de competiție. Au fost și momente de gelozie, pentru că ambii tineri au recunoscut că sunt persoane geloase, însă în parcursul lor în casa Mireasa au învățat care le sunt limitele. Ne amintim despre momentul în care Cristian a fost deranjat de interacțiunea Mariei cu unul dintre șoferii emisiunii. Fata i-a explicat atunci lui Cristian că este o fire prietenoasă și că nu a fost vorba despre un flirt, ci despre o conversație amicală.

Un alt moment dificil pentru cei doi a fost acela în care cei mai mulți dintre părinți i-au votat să intre în cursa de eliminare. Într-un procent covârșitor, publicul a decis atunci că Maria și Cristian își merită locul în casa Mireasa.

Cei doi au fost primii care au avut parte de o noapte la hotel, pentru că Maria a fost câștigătoarea task-ului Cabina Telefonică.

Au mai avut un moment dificil când au fost surprinși ascunzându-se de camere într-un moment intim. Într-o ceartă cu Cristian, Adrian a comentat acel moment folosind gesturi și cuvinte nepotrivite, iar partenerul Mariei și-a ieșit din fire, aruncând cu apa dintr-un pahar în fața lui Adrian. Cristian a fost într-o cursă de eliminare, dar publicul l-a păstrat în casă.

Timpul a trecut, relația lor s-a consolidat, iar logodna a avut loc la mare, unde Maria nu mai fusese până atunci. După inel și marele DA, cei doi au sărit cu parașuta.

Maria și Cristian au decis să se căsătorească civil în emisiunea Mireasa și în Finala sezonului 11 au îmbrăcat rochia de mireasă și costumul de mire.