Mireasa, sezon 11. Ce mai face Eleonora. Fosta concurentă s-a mutat din țară și își povestește experiențele

Eleonora din sezonul 11 Mireasa este activă pe rețelele sociale și povestește cum arată viața ei în Amsterdam, acolo unde locuiește în prezent.

Eleonora a povestit pe rețelele sociale despre un date eșuat în Amsterdam. Fosta concurentă Mireasa este activă pe TikTok și povestește despre experiențele ei în Capitala Țărilor de Jos.

Eleonora susține că a fost agasată de un tip cu care a ieșit: „Cum își permite el să vină la ușa mea?. Ce a mai povestit fosta concurentă Mireasa, care s-a mutat în Amsterdam

„Acum o lună de zile am avut două date-uri cu această persoană care au decurs destul de nasol. În urma lor eu am decis că acea persoană merită blocată. Acum o săptămână acea persoană vine la ușa mea. Și sună la interfon și mă trezește. Bineînțeles că eu nu îi răspund. Acest lucru s-a întâmplat din nou ieri dimineață, mă ridic din pat, opresc interfonul, îl pun pe silențios și mă pun la somn. Îi trimit un mesaj vocal: cum își permite el să vină la ușa mea, să-și ceară scuze, să mă caute, nici măcar să nu-mi aducă ceva, adică să vină cu mâna goală la mine după ce m-a blocat”, a povestit eleonora, precizând că ulterior s-a trezit cu o pungă la uță în care se aflau botoșei pufoși care nu-i plac.

Eleonora a părăsit casa Mireasa pe 11 aprilie. De atunci, tânăra a mers acasă, în Alba Iulia, și a aflat ce spun membrii familiei sale despre acțiunile ei din casa Mireasa. „M-am reîntâlnit cu cei dragi și m-au luat destul de tare când vine vorba de emisiune. Mi-au spus că doar câteva decizii luate diferit ar fi schimbat finalul poveștii. <<Chiar și așa, te-ai schimbat în bine. Ești mult mai deschisă acum>>”, a spus Eleonora despre întâlnirea cu familia.

Articolul continuă după reclamă

Ulterior, Eleonora a plecat din țară.

Eleonora provine dintr-o familie în care părinții sunt despărțiți și și-au refăcut viața. Ea a rămas să locuiască cu mama sa, cu care are o relație apropiată. În ceea ce privește educația, a absolvit liceul, însă nu a continuat studiile superioare, un aspect pe care îl consideră un regret, menționând că nu a avut susținerea necesară în acest sens. În trecut, a avut o relație de doi ani cu un bărbat sirian, cu care a locuit în Germania. Această relație s-a încheiat din cauza consumului de substanțe interzise din partea partenerului său. Eleonora a declarat că s-a dedicat total acelei relații, dar lucrurile nu au funcționat

În cadrul emisiunii, Eleonora s-a descris ca fiind o persoană ordonată, sensibilă și calmă. Ea a menționat că nu își dorește copii.

Pe parcursul emisiunii, Eleonora a avut mai multe interacțiuni cu ceilalți concurenți, unele dintre ele fiind tensionate. Eleonora a avut mai multe conflicte cu doamna Dorina. În ceea ce privește interacțiunea cu băieții, Eleonora nu a reușit să formeze un cuplu în casa Mireasa, deși mulți au apreciat-o pentru sinceritate și felul direct în care spune lucrurile.

În data de 21 martie 2025, a avut loc o cursă de eliminare între Eleonora și Andi. Publicul a fost invitat să voteze pentru a decide cine va părăsi competiția, iar băiatul a fost cel care a plecat, urmând să se întoarcă la invitația Robertei. Ulterior, Eleonora a mai fost într-o cursă de eliminare, alături de Edera. Eleonora a părăsit casa Mireasa pe 11 aprilie 2025, după ce publicul a ales să o țină în competiție pe Edera.