Mireasa, sezon 11. Emma și Adrian s-au despărțit? Mesajul fetei: „Apreciez susținerea, dar vă rog să nu-l jigniți”

Doi concurenți din sezonul 11 Mireasa și-au șters pozele de cuplu din mediul online. Este vorba despre Emma și Adrian.

Fanii Mireasa au observat că Emma și Adrian, care s-au cununat civil în sezonul 11 Mireasa, nu au mai apărut împreună în mediul online. Mai mult, cei doi nici nu mai au poze împreună și nici nu se mai urmăresc reciproc pe Instagram.

Un cuplu din sezonul 11 Mireasa s-a despărțit? Gestul observat de fanii emisiunii și mesajul fetei: „Vă rog să nu-l jigniți”

Fanii Mireasa se întreabă dacă Emma și Adrian s-au despărțit. În dreptul unei fotografii a Emmei, realizată în Bacău, orașul ei natal, au comentat mai multe persoane și au întrebat-o dacă într-adevăr s-a încheiat căsnicia ei cu Adrian. Cineva i-a spus „Bine că ai scăpat de...” (n.r. o jignire la adresa lui Adrian), iar răspunsul Emmei a fost: „Apreciez susținerea, dar va rog să nu îl jigniți”. Deci fata nu a infirmat despărțirea.

Cum a decurs povestea de iubire dintre Emma și Adrian de la Mireasa sezonul 11

Adrian a intrat în casa Mireasa cu gândul să își găsească jumătatea, însă inițial s-a concentrat pe concurenții din casa băieților, cu care a avut conflicte.

Ulterior, și-a îndreptat atenția către Edera, care părea să-l placă. Însă, odată ce a aflat de trecutul lui, tânăra a făcut un pas în spate, urmând ca apoi să își dea frâu liber sentimentelor. Edera a fost cea care l-a sărutat și au format un cuplu pentru scurt timp. Atracția a părut mai mare din partea fetei, astfel că lucrurile s-au încheiat rapid pentru ei.

La scurt timp, în casa Mireasa a intrat o altă concurentă. În cartea de vizită, Emma mărturisea că nu ar fi deranjată dacă viitorul partener ar fi făcut videochat, astfel că asta i-a dat curaj lui Adrian.

S-au apropiat ușor ușor, dar relația lor părea să scârțâie serios. Au urmat certuri și supărări, iar la un moment dat s-a discutat și despre despărțire. În ciuda neînțelegerilor, nu erau pregătiți să renunțe unul la altul, așa că au învățat să se accepte și au continuat să lucreze la cuplul lor.

În tot acest timp, susținerea doamnei Mariana i-a ajutat să se sudeze ca pereche. Nici după ce s-au logodit, cei doi nu au avut un parcurs roz. Emma a aflat că Adrian a invitat-o pe Denisa, o fostă concurentă, în casa Mireasa și nu i-a picat bine. Au urmat, din nou, momente tensionate între cei doi. După trei luni de relația, Adrian și Emma au devenit soț și soție.