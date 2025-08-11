Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa sezon 11. Imagini de la nunta lui Liviu cu Edera. Mirele și mireasa au strălucit alături de nașii Mihaela și Ștefan

Mireasa sezon 11. Imagini de la nunta lui Liviu cu Edera. Mirele și mireasa au strălucit alături de nașii Mihaela și Ștefan

Liviu și Edera s-au căsătorit în Republica Moldova. Cei doi i-au ales ca nași pe finaliștii sezonului 11 Mireasa, Mihaela și Ștefan.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 11 August 2025, 13:16 | Actualizat Luni, 11 August 2025, 13:37
Galerie
Edera și Liviu din sezonul 11 Mireasa s-au căsătorit civil și religios | Antena 1& Instagram

Cele două fete din Republica Moldova care au participat în sezonul 11 Mireasa și-au găsit jumătatea în emisiune și au devenit nașă și fină. Edera și Liviu s-au căsătorit civil și religios pe data de 8 august 2025, iar nașii lor, Mihaela și Ștefan, au strălucit alături de mire și mireasă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Am avut onoarea să cununăm cea mai frumoasă și îndrăgostită pereche de fini, iar bucuria a fost imensă! Suntem profund recunoscători și deschiși sufletește să vă fim alături ca părinți spirituali, în acest nou început de drum în doi. Vă mulțumim că ne-ați ales și că ne-ați oferit această binecuvântare!”, a transmis nașa Mihaela.

Frumoasa mireasă a avut două ținute: o rochie albă, scurtă, pentru cununia civilă și una lungă pentru cununia religioasă. Nașa și fina au avut mâneci cu motive florale asemănătoare. Mihaela a purtat o rochie albastră, lungă, în ziua în care ea și soțul ei au devenit nași.

Articolul continuă după reclamă

Mirele și nașul au fost foarte eleganți și zâmbitori în ziua cea mare.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Cea mai așteptată zi 08.08.2025. Căsătoria noastră. Dragostea noastră va învinge totul”, a transmis Edera în dreptul unor imagini emoționante cu soțul ei.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Liviu și Edera sunt primii tineri care s-au logodit în sezonul 11 Mireasa. Logodna lor s-a petrecut chiar înainte ca cei doi să părăsească împreună casa Mireasa, din cauza faptului că tinerei din Republica Moldova îi expira viza de ședere în România.

Momentul logodnei a fost unul special. După ce Edera și Liviu au fost mirele și mireasa unei petreceri tematice, unde s-au respectat tradițiile de nuntă, băiatul s-a așezat în genunchi în fața iubitei sale și a scos inelul de logodnă.

Colaj cu Edera și Liviu
+4
Mai multe fotografii

”Vreau să știi că ce urmează nu face parte din jocul ăsta și e o întrebare foarte serioasă. Vreau a începe prin a îți spune că te iubesc foarte mult, cum nu am mai iubit niciodată”, a spus Liviu și s-a așezat în genunchi. El i-a transmis că venirea în competiție a fost șansa lui de a o cunoaște și că e câștigul lui. Edera a zis ”DA” și astfel s-au logodit. Desigur, concurenta a și plâns de emoții. La scurt timp după logodnă, cei doi au plecat împreună în Republica Moldova. Pe 8 august 2025, Liviu și Edera s-au căsătorit.

Mireasa sezon 12. Alexandru a vorbit despre copilul său și mama acestuia. Ce a dezvăluit după ce inițial a refuzat să de... Chat-ul zilei la Mireasa, 11 august 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show...
Înapoi la Homepage
AS.ro Gigi Becali, scandal uriaş cu un milionar român! L-a ridiculizat de faţă cu toată lumea: “Eu sunt şeful” Gigi Becali, scandal uriaş cu un milionar român! L-a ridiculizat de faţă cu toată lumea: &#8220;Eu sunt şeful&#8221;
Observatornews.ro Vin primele facturi post-plafonare: Cât plătim acum pentru 200 KW în piața liberă de energie electrică Vin primele facturi post-plafonare: Cât plătim acum pentru 200 KW în piața liberă de energie electrică

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Cea mai frumoasă poveste de dragoste a verii e disponibilă în AntenaPLAY! Vezi primele episoade din serialul "Dacă iubești"
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Cea mai frumoasă poveste de dragoste a verii e disponibilă în AntenaPLAY! Vezi primele episoade din serialul "Dacă iubești"
Videoclipul zilei
Insula Iubirii | Cel mai fierbinte show al verii se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Mireasa sezonul 12, 8 august 2025. Primul top al publicului! Cine sunt Mirii Săptămânii
Mireasa sezonul 12, 8 august 2025. Primul top al publicului! Cine sunt Mirii Săptămânii Vineri, 08.08.2025, 16:57
Trucuri de frumusețe cu Marian, Speak și Ristei la “Fiertzi Trucuri de frumusețe cu Marian, Speak și Ristei la “Fiertzi Duminica, 03.08.2025, 20:00 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 8 august 2025. Ce își doresc cu adevărat bărbații de la partenere Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 8 august 2025. Ce își doresc cu adevărat bărbații de la partenere Vineri, 08.08.2025, 18:58 Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. S-a aprins flacăra la vila băieților! Andrei Lemnaru: Gongul nu poate fi pentru mine! Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. S-a aprins flacăra la vila băieților! Andrei Lemnaru: Gongul nu poate fi pentru mine! Miercuri, 06.08.2025, 23:54
Mai multe
Citește și
Mireasa, sezon 12. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 8 august 2025
Mireasa, sezon 12. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 8...
Cum să alegi între varza kale și spanac. Beneficii, recomandări și contraindicații
Cum să alegi între varza kale și spanac. Beneficii, recomandări și contraindicații Catine.ro
Mireasa, sezon 12. Task-ul alinierii. Fetele s-au așezat în spatele băiatului preferat. Ce alegeri s-au făcut
Mireasa, sezon 12. Task-ul alinierii. Fetele s-au așezat în spatele băiatului preferat. Ce alegeri s-au făcut
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece Libertatea.ro
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la Kremlin și îl umilește pe liderul american. Dezvăluiri de ultimă oră
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o... Elle
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele declarații! A izbucnit în lacrimi și regretă amarnic: ”Nu am gândit”
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de cartofi cu ouă fierte și ceapă roșie murată
Salată de cartofi cu ouă fierte și ceapă roșie murată HelloTaste.ro
Șeful OpenAI spune că se teme de GPT-5, pe care chiar el l-a creat, și l-a comparat cu Proiectul Manhattan
Șeful OpenAI spune că se teme de GPT-5, pe care chiar el l-a creat, și l-a comparat cu Proiectul Manhattan Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari”
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari” Jurnalul
Horoscop septembrie 2025. Recolta destinului. Culegem tot ce am semănat în ultimele luni și începem o nouă etapă
Horoscop septembrie 2025. Recolta destinului. Culegem tot ce am semănat în ultimele luni și începem o nouă etapă Kudika
Multe persoane folosesc maşina de spălat vase greşit. Anumite obiecte nu au ce căuta în ea, inclusiv lingurile din lemn
Multe persoane folosesc maşina de spălat vase greşit. Anumite obiecte nu au ce căuta în ea, inclusiv lingurile... Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
BAC 2025 sesiunea de toamnă. Subiecte la Limba şi literatura română
BAC 2025 sesiunea de toamnă. Subiecte la Limba şi literatura română Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie ProSport
Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul
Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul Gandul
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Halsey a fost criticată dur pentru o postare indecentă. Reacțiile fanilor: „Prima imagine ar trebui să fie ilegală”
Halsey a fost criticată dur pentru o postare indecentă. Reacțiile fanilor: „Prima imagine ar trebui să fie... ZUTV
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale UseIT
Cheesecake cu jeleu de caise. Un desert delicios și spectaculos
Cheesecake cu jeleu de caise. Un desert delicios și spectaculos Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x