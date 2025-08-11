Mireasa sezon 11. Imagini de la nunta lui Liviu cu Edera. Mirele și mireasa au strălucit alături de nașii Mihaela și Ștefan

Liviu și Edera s-au căsătorit în Republica Moldova. Cei doi i-au ales ca nași pe finaliștii sezonului 11 Mireasa, Mihaela și Ștefan.

Cele două fete din Republica Moldova care au participat în sezonul 11 Mireasa și-au găsit jumătatea în emisiune și au devenit nașă și fină. Edera și Liviu s-au căsătorit civil și religios pe data de 8 august 2025, iar nașii lor, Mihaela și Ștefan, au strălucit alături de mire și mireasă.

„Am avut onoarea să cununăm cea mai frumoasă și îndrăgostită pereche de fini, iar bucuria a fost imensă! Suntem profund recunoscători și deschiși sufletește să vă fim alături ca părinți spirituali, în acest nou început de drum în doi. Vă mulțumim că ne-ați ales și că ne-ați oferit această binecuvântare!”, a transmis nașa Mihaela.

Frumoasa mireasă a avut două ținute: o rochie albă, scurtă, pentru cununia civilă și una lungă pentru cununia religioasă. Nașa și fina au avut mâneci cu motive florale asemănătoare. Mihaela a purtat o rochie albastră, lungă, în ziua în care ea și soțul ei au devenit nași.

Mirele și nașul au fost foarte eleganți și zâmbitori în ziua cea mare.

„Cea mai așteptată zi 08.08.2025. Căsătoria noastră. Dragostea noastră va învinge totul”, a transmis Edera în dreptul unor imagini emoționante cu soțul ei.

Liviu și Edera sunt primii tineri care s-au logodit în sezonul 11 Mireasa. Logodna lor s-a petrecut chiar înainte ca cei doi să părăsească împreună casa Mireasa, din cauza faptului că tinerei din Republica Moldova îi expira viza de ședere în România.

Momentul logodnei a fost unul special. După ce Edera și Liviu au fost mirele și mireasa unei petreceri tematice, unde s-au respectat tradițiile de nuntă, băiatul s-a așezat în genunchi în fața iubitei sale și a scos inelul de logodnă.

”Vreau să știi că ce urmează nu face parte din jocul ăsta și e o întrebare foarte serioasă. Vreau a începe prin a îți spune că te iubesc foarte mult, cum nu am mai iubit niciodată”, a spus Liviu și s-a așezat în genunchi. El i-a transmis că venirea în competiție a fost șansa lui de a o cunoaște și că e câștigul lui. Edera a zis ”DA” și astfel s-au logodit. Desigur, concurenta a și plâns de emoții. La scurt timp după logodnă, cei doi au plecat împreună în Republica Moldova. Pe 8 august 2025, Liviu și Edera s-au căsătorit.