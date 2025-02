Mireasa, sezon 11. Mihaela a vrut să știe ce salariu avea Ștefan. Cum a reacționat tânăra când a aflat câți bani câștigă iubitul

Mihaela și Ștefan au vorbit despre viitorul lor în afara casei Mireasa. În acest context, tânăra și-a întrebat iubitul câți bani câștigă.

Tinerii spun că vor începe cu o vacanță în doi. Mihaela a vrut să știe cât câștigă iubitul ei. În emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii, Ștefan a mărturisit că s-a simțit stânjenit de discuția despre situația financiară. Ștefan i-a spus fetei că primea pe lună în jur de 1200 de euro, iar fata a declarat că i se pare o sumă mică.

Ștefan: Am începe cu o vacanță. Măcar o săptămână. După care am decide să ne luăm ceva chirie în Ploiești sau București. Eu am muncă. Am contractul pus pe pauză.

Mihaela a vrut să știe ce salariu avea Ștefan. Cum a reacționat tânăra când a aflat câți bani câștigă iubitul: „Nu te supăra, dar e puțin”

Mihaela: Cât câștigai? În euro ca să înțeleg, că-n leii voștri nu înțeleg.

Ștefan: E ok. Un salariu decent. Nu cât tine, dar…

Mihaela: Zi în cifre. Cât? E o întrebare ok.

Ștefan: Depinde. 1200-1300. În funcție de performanță.

Mihaela: Pe lună? Nu te supăra, dar e puțin. Pentru mine 1000 și ceva pe săptămână se duce.

Ștefan: Vezi? Am zis că asta poate să fie o problemă.

Mihaela: Cum ai zis că problema poate să fie în bani la noi.

Ștefan: Păi pentru tine, nu pentru mine.

Mihaela: Pentru mine nu-i o problemă.

Ștefan: Nu știu, vedem.

Mihaela: De ce aș pune pe primul loc banii? Dacă tu mi-ai oferi atâta dragoste și atâta afecțiune? Exemplu: Eu 5000 de euro și tu 2000 de euro. Dar dacă tu îmi oferi atâta iubire… nu trebuie să pui punctele așa.

Ștefan: Eu nu le pun. Tu vorbești numai de chestii scumpe. E un salariu mediu pe economie.

Mihaela: Eu nu am zis că pentru mine e puțin, e o sumă puțină care ar veni în familia noastră.

Ștefan: Tu cât faci pe lună?

Mihaela: Depinde de lună.

Ștefan: O medie. Pe an? 80.000?

Mihaela: Așa.

