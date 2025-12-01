Antena Căutare
Mireasa, sezon 11. Roberta și Andi, prima apariție împreună după ce s-a speculat o despărțire. Cum s-au pozat cei doi soți

Roberta și Andi din sezonul 11 Mireasa au publicat imagini superbe împreună. Apariția vine după ce mai multe zile se specula o separare între soții Frimu.

Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 01 Decembrie 2025, 12:02 | Actualizat Luni, 01 Decembrie 2025, 12:43
Roberta și Andi, prima apariție împreună după ce s-a speculat o despărțire

După o perioadă în care nu au mai apărut împreună pe rețelele sociale, Roberta și Andi au publicat imagini împreună, realizate la târgul de Crăciun.

Ce au postat Andi și Roberta după ce s-a speculat că s-ar fi despărțit. Imaginile clarificatoare cu foștii concurenți Mireasa

Susținătorii cuplului Roberta-Andi s-au bucurat să-i vadă împreună pe cei doi foști concurenți ai sezonului 11 Mireasa. Preț de câteva zile, pe grupurile dedicate emisiunii Mireasa au apărut speculații potrivit cărora cei doi s-ar fi despărțit. Speculațiile veneau după ce pe contul de Instagram al tinerei dispăruseră pozele de cuplu. De pe contul băiatului nu dispăruseră. Între timp, Roberta și-a dezarhivat pozele cu Andi, semn că cel mai probabil au avut o mică neînțelegere. Veselă și zâmbitoare, doamna Frimu s-a pozat împreună cu soțul ei, printre luminițele de Crăciun.

Povestea de dragoste dintre Andi și Roberta

Povestea dintre Andi și Roberta a început cu o prietenie. Cei doi au intrat de la începutul sezonului 11 Mireasa, dar nu s-au remarcat din prima. Ambii au trecut prin niște încercări de cunoaștere nereușite. Iulia părăsise competiția, Teo se îndreptase spre Roxana, iar Andi și Roberta au dansat mult împreună la petrecerea de Mărțișor. Deși Andi, mai timid, mai direct, își exprima intențiile față de Roberta, fata îl luase pe „vreau acasă” în brațe. Bunica Tudora a fost cea care a intuit conexiunea dintre Roberta și Andi și i-a spus fetei: „Dar dacă Andi te place? Dar dacă te căsătorești aici?”. Pe vremea aceea, la începutul lunii martie, Roberta spunea că are nevoie de timp să digere gândul interesului lui Andi față de ea și își făcea planuri de ieșire din competiție, precizând că vrea să se tatueze, să slăbească, să-și pună aparat dentar și că nu crede și nu vrea să se căsătorească.

Andi și Roberta au continuat să se apropie ca prieteni, dar fata își reprima sentimentele și l-a votat pe băiat să intre în cursa de eliminare, precizând că nu-și dorește să despartă niciun cuplu. La o săptămână de la votul controversat al fetei, Roberta și Andi au avut o cină alături de alte două cupluri, au dansat și s-au sărutat, declarând ziua următoare că formează un cuplu. Fericirea le-a fost știrbită de vestea eliminării lui Andi. Băiatul a părăsit casa Mireasa, lăsându-și iubita în emisiune. Fata a beneficiat de 11 ore în afara casei Mireasa, iar Andi a așteptat-o la ea acasă cu baloane și un buchet imens de trandafiri. Când și-a văzut iubitul despre care credea că era plecat în Italia, Roberta a fost extrem de emoționată și de fericită și și-a dat seama de sentimentele ei, spunându-i lui Andi cuvintele magice: „Te iubesc!”

Roberta i-a făcut chemare lui Andi, precizând că se ofilește de dor, iar băiatul a venit în aprilie. Cei doi și-au trăit împreună povestea de dragoste în casa Mireasa.

Cei doi s-au susținut reciproc, au fost alături unul de altul și și-au exprimat frumos limitele în relație. Logodna a venit pe neașteptate, într-un decor de basm. Fata a căzut în genunchi lângă iubitul care își pregătise inelul. DIn cauza emoțiilor, Andi și-a uitat cuvintele, iar întrebarea: „Vrei să fii nevasta copiilor mei?” va rămâne în istoria cererilor în căsătorie.

Tânăra care spunea în martie că vrea acasă, că nu știe de ce a venit la Mireasa și că nu se căsătorește, a venit în iunie de la logodnă și a spus, în culmea fericirii: „M-am măritat!”.

Andi și Roberta au decis să se căsătorească civil în emisiunea Mireasa.

