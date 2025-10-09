Mireasa, sezon 12. AdrenaLinia a sunat și concurenții au avut de ales cu cine să doarmă. Cuplurile în care și-au petrecut noaptea

ArenaLinia a sunat pentru prima dată în ambele case. Concurenții au făcut alegeri și au avut posibilitatea să petreacă noaptea împreună.

AdrenaLinia a sunat aseară în ambele case. Mireasa și mirele săptămânii au dat vestea în fiecare casă că fiecare trebuie să aleagă cu cine își va petrece noaptea.

„Liviu, atât tu cât și băieții vă veți alege individual o fată cu care să vă petreceți noaptea. Dacă alegerea este reciprocă, veți avea două minute să decideți în ce casă să dormiți. Tu și băieții, tu și fetele aveți voie să discutați despre alegerile făcute”, a anunțat AdrenaLinia.

Astfel, primele potriviri au fost: Denisa și Cristian, Virgil și Ale, Gabriela și Cosmin, Diana și Sorin.

„Iar îmi scoate ochii mâine că iar nu am ales-o (n.r pe Emily”). Nu am venit aici pentru prietenii”, a spus Ionuț.

Astfel, cei care s-au ales reciproc au stabilie cine vor fi cei care să doarmă în casa fetelor, dintre cei care nu au avut o potrivire.

În urma consultării, am luat decizia de a dormi Alex cu Nicoleta, Liviu cu Lavinia și Adin cu Ștefania”, a anunțat Cristian la cameră.

„Din acest moment, cele trei cupluri vor avea posibilitatea să se separe de restul casei și vor petece timp doar pentru ei, așa cum și-a imaginat casa cuplurilor”, a mai fost mesajul care a apărut pe plasmă.

„Putem să refuzăm? Mi s-a luat”, a reacționat Adin.

La orizont, se ivea și un pariu cu miză mare care i-a privit pe Diana și Sorin.

„Vrei să vezi că pot să mă abțin să nu o sărut până în decembrie?”, a spus Sorin. Virgil le-a sugerat să facă pariul pe cine are intenția de a săruta primul.

„Hai, facem pariu?! Dacă mă săruți înainte de decembrie, pun și inelul pe mână”, a reacționat Diana.

„Mai aveam de discutat niște lucruri”, a spus Ale despre faptul că l-a ales pe Virgil.

În live, concurenții au vorbit despre alegerile lor, dar și motivele pentru care au ales astfel,

„L-am ales pe Ionuț pentru că știam că nu e nimic interpretabil”, a spus Emily.

Adin a spus că a ales-o pe Ștefania pentru că se înțeleg cel mai bine și a fost deranjat de faptul că alegerea a fost reciprocă. Fata l-a ales pe Alex în speranța că ea nu îl va alege și va putea dormi singură.

Gabriela a dormit Cosmin, însă spre dimineață s-au separat, iar Alexandra l-a ales pe Liviu.

