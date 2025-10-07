Mireasa, sezon 12. Ale a primit o scrisoare de la doi foști concurenți. Fata a ascultat emoționată mesajul

Ale, noua concurentă a sezonului 12 Mireasa, a primit o scrisoare emoționantă din partea a doi foști concurenți. Cuplul i-a transmis un mesaj de încurajare, după primele zile ale fetei în emisiune.

Înainte de emisia live din 6 octombrie 2025, Ale a avut parte de o surpriză. Tânăra care a intrat în emisiune în urmă cu doar câteva zile a primit o scrisoare de încurajare din partea a doi foști concurenți.

Fata a primit vestea de la Andreea Frățilă, la „Mireasa. Direct din culise”, iar prezentatoarea i-a citit o parte din mesajul emoționant.

„Este de la doi foști concurenți, Dani și Daiana, din sezonul 7”, a anunțat-o aceasta. „Este o scrisoare extrem de emoționată, cu multă iubire către tine, cu transmiterea unui curaj și sfaturi care, cu siguranță, îți vor prinde foarte bine”, a mai adăugat prezentatoarea.

Ale a primit o scrisoare emoționantă din partea Daianei și a lui Dani din sezonul 7 Mireasa

În scrisoarea pe care i-a trimis-o lui Ale, Daiana a dezvăluit că își amintește de ea la începutul său în casa Mireasa. Ea și Dani s-au căsătorit în finala sezonului 7 Mireasa și acum au împreună un băiețel în vârstă de un an:

Iată ce i-a scris Danaia noii concurente din sezonul 12 Mireasa:

„Dragă Ale, te privesc cu multă bucurie și admirație, pentru că în tine mă regăsesc. Sunt Daiana, din sezonul 7 Mireasa, iar alături de mine este soțul eu, Dani. Amândoi am trăit experiența acestei competiții și știm cât de intensă poate fi, dar eu, mai ales, simt o legătură aparte cu tine pentru că am intrat și eu mai târziu în casă, exact cum ai făcut tu.

Știu cum e să pășești într-un spațiu deja format. Cu priviri curioase, uneori critice și cu reacții care pot răni. Am trecut prin aceleași momente. Aceleași reacții din partea băieților, aceleași răutăți din partea fetelor. Tocmai de aceea, vreau să-ți spun că ești puternică și meriți să fii acolo.

Ai intrat cu demnitate, cu zâmbetul pe buze și cu o energie care nu poate fi ignorată. Chiar dacă unele fete nu te-au primit cu căldură, iar băieții încă te descoperă, tu rămâi autentică. În ciuda gurilor rele și a răutăților celor din jur, tu continui să fii tu însăți și asta este o calitate rară și frumoasă”, este doar o parte din mesajul fostei concurente.

Ale a asculat cu lacrimi în ochi mesajul primit de la Dani și Daiana și la final, a ținut să le mulțumească celor doi foști concurenți pentru cuvintele frumoase.

„Și eu îi mulțumesc Daianei, în primul rând și ție (n.r. Andreei), dar și pentru scrisoare. Chiar apreciez enorm că s-a gândit la mine și am avut pielea de găină pe tot parcursul citirii tale. Chiar m-am emoționat, mulțumesc din tot sufletul meu”, a spus Ale.

