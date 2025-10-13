Mireasa, sezon 12. Ale a primit un telefon în direct. Ce mesaj ferm a transmis mătușa sa: „Nu-l dorim aproape de ea!” 

Mătușa lui Ale a intervenit în direct prin telefon la Mireasa, Capriciile Iubirii, pentru a-i transmite un mesaj ferm nepoatei sale. Doamna Lili a precizat că tânăra nu se potrivește Virgil.

Doamna Lili a dorit să intervină în direct pentru a-și exprima părerea negativă față de interacțiunea lui Ale cu Virgil. În același timp, verișoara concurentei, micuța Ilinca, a spus că i-ar plăcea ca Ale să fie împreună cu Ionuț.

„Nu-l dorim aproape de ea!” Mătușa lui Ale a intervenit în direct și a avut un mesaj ferm pentru nepoata sa. De ce familia nu ar fi de acord cu Virgil

„Doresc să o felicit pe Ale pentru tot ce a făcut până în momentul ăsta, mai puțin pentru interacțiunea cu Virgil. Noi suntem foarte mândri de ea, cu Virgil nu putem spune că am fost mândri că a interacționat. Nu este genul ei, nu este pentru ea și nu ni-l dorim aproape de ea. Nu este genul ei, nu este pentru ea! Tot ce a făcut el de-a lungul timpului, ea nu a urmărit emisiunea și probabil nu a văzut interacțiunile lui cu celelalte fete. Și cu Alexandra… Nu a fost foarte hotărât, pare că se agață de un scop și nicidecum de persoană. NU alegem noi pentru ea, alegerile îi aparțin, dar asta e concluzia pe care am tras-o. Pare că nu-i permite să se apropie de ceilalți băieți, ea a intrat acolo să cunoască toți băieții”, a spus doamna Lili, mătușa lui Ale.

Micuța Ilinca, verișoara concurentei, a spus de ce băiat îi place pentru Ale

„Am spus că nu cred că m-aș potrivi cu Virgil. Este ușor distras de alte persoane. Mi se pare încă distras de Alexandra și ușor i se pierde privirea când apar alte fete în jur”, a spus Ale.

„Aia e…”, a spus Virgil văzând că după ce familia Alexandrei s-a exprimat negativ la adresa lui, acum și familia lui Ale este împotriva lui.

Ilinca, verișoara lui Ale în vârstă de 7 ani, a venit la telefon, i-a spus concurentei Mireasa că o iubește, că e fericită să o audă și că dintre toți băieții i-ar plăcea ca Ale să fie împreună cu Ionuț.

