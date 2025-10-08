Mireasa, sezon 12. Ale și-a schimbat preferințele, după ce l-a numit pe Virgil „imatur”. Pe cine și-ar dori să cunoască acum

Ale a dezvăluit care sunt ceilalți doi băieți pe care și-ar dori să îi cunoască mai bine. Cum au reacționat aceștia când au aflat. Ce părere au despre o posibilă cunoaștere cu noua concurentă.

La petrecerea de sâmbătă, Virgil susține că a simțit că Ale l-a evitat. La rândul său, fata a declarat că aștepta un pas din partea lui, după ce ea își exprimase deja interesul față de el.

„Bine, nici eu nu am făcut prea mulți pași pentru tine. Pentru că am vrut să stau liniștit, să analizez, să văd unde se uită. Așa sunt eu. Când îmi place o persoană, o analizez din cap până în picicioare. Priviri, zâmbet, tot. Și nu am văzut nici măcar o privire. Știu și cred că atunci când o fată de simpatizează, îți dă o privire, un zâmbet”, a spus tânărul în platou la Mireasa. Capriciile Iubirii.

„Mă tot repet. Am spus că vreau să-i cunosc pe toți băieți din această casă. Să văd cu care rezonez mai bine”, a spus fata. Cu toate acestea, întrebată dacă, din punct de vedere vizual, Virgil rămâne în sfera ei vizuală, aceasta a răspuns că: „Nu atât de mult cum era”.

Ale s-a declarat dezamăgită că Virgil nu are o inițiativă. „Mi se pare o scuză”, a reacționat el.

Ale a spus care sunt ceilalți doi băieți pe care ai vrea să îi cunoască. Cum au reacționat aceștia

Fără reținere, Ale a recunoscut care sunt ceilalți doi băieți care i-au atras atenția și pe care ar vrea să îi cunoască mai bine, după ce l-a numit pe Virgil „puțin cam imatur”.

„Mai am încă doi băieți cu care vreau să stau de vorbă. Liviu și Adin”, a dezvăluit Ale.

Ulterior, atunci când se aflau toți concurenții în platoul Mireasa. Capriciile Iubirii, comentariul unui fain al emisiunii a deschis, din nou, subiectul.

„În acest moment Liviu se potrivește cu Ale, o fată frumoasă, cuminte și deștepată (...) A greșit față de Ștefania, dar nu e timpul pierdut dacă se apropie de Ale, ci nu Virgil sau Alex, total nepotriviți”, se arată în comentariu.

„Cred că i-am citit gândurile”, a reacționat fata.

Apoi Liviu și Adin au spus, la rândul lor, ce părere au despre o eventuală cunoaștere cu acesta.

„Eu am simțit”, a reacționat Liviu.

„Eu nu aș simți. Știam că sunt în topul ei, dar nu știam că vrea să ne cunoască doar pe noi. Nu știu, nu m-am gândit la asta până acum. E cam un nu”, a spus Adin.

„Ale e o fată foarte frumoasă și deșteaptă. Nu am apucat să vorbesc prea mult cu ea, dar o să fiu sincer și direct, nu văd o posibilă compatibilitate între noi doi”, a mai adăugat și Liviu.

„Da, poate că merit ceva mult mai bine”, a spus tânăra.

