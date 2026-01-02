Viviana Sposub și noul ei iubit au confirmat relația. Cum s-au afișat fără rețineri și cine este Iustin Chiroiu

Viviana Sposub și Iustin Chiroiu, apariție de senzație împreună. Unde au fost și cu ce se ocupă tânărul care a învățat-o pe frumoasa prezentatoare să iubească din nou.

Viviana Sposub și noul ei iubit s-au afișat recent la un eveniment, iar fanii lor au fost extrem de fericiți să vadă că cei doi nu se mai ascund și formează un cuplu așa cum se zvonea de câteva luni bune.

Deși frumoasa vedetă a trecut printr-o perioadă grea după despărțirea de George Burcea, acum, la mai bine de un an de la separare, pe strada ei se pare că a ieșit soarele din nou.

Descoperă în rândurile de mai jos cine este cel care a făcut-o să creadă din nou în iubire și cu ce se ocupă Iustin Chiroiu în viața de zi cu zi!

Viviana Sposub și noul ei iubit au confirmat relația. Cum s-au afișat fără rețineri

Recent, Viviana Sposub și Iustin Chiroiu au apărut împreună la cinema la premiera unui film, acolo unde au dat dovadă de gesturi tandre și de îmbrățișări care au confirmat, în cele din urmă, că cei doi formează un cuplu.

Faptul că s-au asortat, iar toată seara au petrecut-o unul alături de celălalt i-au bucurat pe cei care au fost prezenți și i-au văzut cât de bine le stă împreună.

În timp ce ea a optat pentru o rochie neagră, lungă, multată, cu talia la vedere și cu o crăpătură sexy pe picior, Iustin a îmbrăcat un costum negru cu o cămașă neagră care i-a făcut remarcată prezența impunătoare la eveniment.

Cei doi s-au fotografiat împreună și au petrecut momente de neuitat alături de ceilalți actori care apar în film, mai ales că Iustin Chiroiu chiar a făcut parte din distribuția de actori.

Iată aici una dintre fotografiile care au atras atenția rapid în mediul online.

„De mai bine de jumătate de an, eu și George ne-am despărțit. Nu am vorbit despre acest lucru până acum, pentru a ne da timp să ne așezăm emoțiile și să trecem prin această perioadă departe de ochii publicului. După ce am reflectat mult, am simțit că e momentul să împărtășesc cu voi această etapă din viața mea”, spunea Viviana Sposub în aprilie 2025, potrivit Cancan, dând de înțeles că tot ce a fost între ei s-a încheiat.

Apoi, la aproape jumătate de an distanță, Viviana apărea tot mai des în prezența celebrului creator de conținut Iustin Chiroiu, stârnind o mulțime de curiozități, dar mai ales dacă cei doi formează un cuplu.

Acum, la finalul anului 2025, apropierile și gesturile tandre i-au dat de gol, iar faptul că cei doi formează un cuplu nu mai este deloc un secret, scrie sursa citată anterior.

Cine este Iustin Chiroiu, noul iubit al Vivianei Sposub. Celebrul influencer a avut o relație cu fiica cea mare a lui Liviu Vârciu

Iustin Chiroiu este un celebru creator de conținut care s-a făcut remarcat pe internet datorită sketch-urilor sale amuzante în care se regăsesc cei mai mulți dintre români.

El nu doar că a reușit să strângă comunități impresionante de urmăritori pe Instagram, TikTok și YouTube, ci a și atras atenția marilor producători de film din țara noastră, obținând recent un rol important într-unul dintre cele mai noi filme românești care rulează astăzi pe marile ecrane din cinematografe.

La premiera filmului, așa cum am menționat anterior, el a fost înconjurat de personalități importante din țara noastră, dar și de iubita lui, Viviana Sposub, care nu l-a scăpat din ochi nicio secundă.

Potrivit unei surse, tânărul s-a născut în 2002, iar de-a lungul timpului a fost implicat în cel puțin două relații serioase, una dintre ele fiind alături de o altă creatoare de conținut, Miruna Rumina, iar cealaltă alături de Carmina, fiica cea mare a lui Liviu Vârciu.

Acum, Iustin Chiroiu pare că și-a găsit fericirea în brațele Vivianei Sposub, cea care, la rândul ei, a format un cuplu timp de aproximativ 5 ani cu George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan.

