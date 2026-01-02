Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Viviana Sposub și noul ei iubit au confirmat relația. Cum s-au afișat fără rețineri și cine este Iustin Chiroiu

Viviana Sposub și noul ei iubit au confirmat relația. Cum s-au afișat fără rețineri și cine este Iustin Chiroiu

Viviana Sposub și Iustin Chiroiu, apariție de senzație împreună. Unde au fost și cu ce se ocupă tânărul care a învățat-o pe frumoasa prezentatoare să iubească din nou.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 02 Ianuarie 2026, 10:50 | Actualizat Vineri, 02 Ianuarie 2026, 12:35
Galerie
Viviana Sposub și noul ei iubit au confirmat relația. | Antena 1/ Captură Instagram/ Profimedia

Viviana Sposub și noul ei iubit s-au afișat recent la un eveniment, iar fanii lor au fost extrem de fericiți să vadă că cei doi nu se mai ascund și formează un cuplu așa cum se zvonea de câteva luni bune.

Deși frumoasa vedetă a trecut printr-o perioadă grea după despărțirea de George Burcea, acum, la mai bine de un an de la separare, pe strada ei se pare că a ieșit soarele din nou.

Citește și: Prima reacție a Vlăduței Lupău după ce s-a speculat că este implicată într-un dosar penal internațional. Ce a declarat artista

Descoperă în rândurile de mai jos cine este cel care a făcut-o să creadă din nou în iubire și cu ce se ocupă Iustin Chiroiu în viața de zi cu zi!

Articolul continuă după reclamă

Viviana Sposub și noul ei iubit au confirmat relația. Cum s-au afișat fără rețineri

Recent, Viviana Sposub și Iustin Chiroiu au apărut împreună la cinema la premiera unui film, acolo unde au dat dovadă de gesturi tandre și de îmbrățișări care au confirmat, în cele din urmă, că cei doi formează un cuplu.

Faptul că s-au asortat, iar toată seara au petrecut-o unul alături de celălalt i-au bucurat pe cei care au fost prezenți și i-au văzut cât de bine le stă împreună.

În timp ce ea a optat pentru o rochie neagră, lungă, multată, cu talia la vedere și cu o crăpătură sexy pe picior, Iustin a îmbrăcat un costum negru cu o cămașă neagră care i-a făcut remarcată prezența impunătoare la eveniment.

Cei doi s-au fotografiat împreună și au petrecut momente de neuitat alături de ceilalți actori care apar în film, mai ales că Iustin Chiroiu chiar a făcut parte din distribuția de actori.

Iată aici una dintre fotografiile care au atras atenția rapid în mediul online.

Citește și: Andreea Bostănică a făcut nouă achiziție costisitoare. Cu ce cadou scump a atras atenția fanilor chiar la final de an

„De mai bine de jumătate de an, eu și George ne-am despărțit. Nu am vorbit despre acest lucru până acum, pentru a ne da timp să ne așezăm emoțiile și să trecem prin această perioadă departe de ochii publicului. După ce am reflectat mult, am simțit că e momentul să împărtășesc cu voi această etapă din viața mea”, spunea Viviana Sposub în aprilie 2025, potrivit Cancan, dând de înțeles că tot ce a fost între ei s-a încheiat.

Apoi, la aproape jumătate de an distanță, Viviana apărea tot mai des în prezența celebrului creator de conținut Iustin Chiroiu, stârnind o mulțime de curiozități, dar mai ales dacă cei doi formează un cuplu.

Acum, la finalul anului 2025, apropierile și gesturile tandre i-au dat de gol, iar faptul că cei doi formează un cuplu nu mai este deloc un secret, scrie sursa citată anterior.

Citește și: Motivul pentru care Selly și iubita lui, Smaranda, au petrecut Revelionul acasă. Cum s-au lăsat pozați de Anul Nou

Cine este Iustin Chiroiu, noul iubit al Vivianei Sposub. Celebrul influencer a avut o relație cu fiica cea mare a lui Liviu Vârciu

Iustin Chiroiu este un celebru creator de conținut care s-a făcut remarcat pe internet datorită sketch-urilor sale amuzante în care se regăsesc cei mai mulți dintre români.

El nu doar că a reușit să strângă comunități impresionante de urmăritori pe Instagram, TikTok și YouTube, ci a și atras atenția marilor producători de film din țara noastră, obținând recent un rol important într-unul dintre cele mai noi filme românești care rulează astăzi pe marile ecrane din cinematografe.

La premiera filmului, așa cum am menționat anterior, el a fost înconjurat de personalități importante din țara noastră, dar și de iubita lui, Viviana Sposub, care nu l-a scăpat din ochi nicio secundă.

Potrivit unei surse, tânărul s-a născut în 2002, iar de-a lungul timpului a fost implicat în cel puțin două relații serioase, una dintre ele fiind alături de o altă creatoare de conținut, Miruna Rumina, iar cealaltă alături de Carmina, fiica cea mare a lui Liviu Vârciu.

Acum, Iustin Chiroiu pare că și-a găsit fericirea în brațele Vivianei Sposub, cea care, la rândul ei, a format un cuplu timp de aproximativ 5 ani cu George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan.

Colaj fotot Viviana Sposub
+4
Mai multe fotografii

Citește și: Bianca Giurcă, fosta concurentă Insula Iubirii, cadou impresionant pentru sora ei mai mică: „Este pentru sănătatea ei”

Bianca Giurcă, fosta concurentă Insula Iubirii, cadou impresionant pentru sora ei mai mică: „Este pentru sănătatea ei”... Ion Țiriac, pe lista celor mai bogați oameni din lumea sportului. Ce loc ocupă celebrul miliardar și ce avere are...
Înapoi la Homepage
AS.ro Milionarul român care primeşte 3 pensii de la stat a spus singur ce avere uriaşă are: “Nu e un secret” Milionarul român care primeşte 3 pensii de la stat a spus singur ce avere uriaşă are: &#8220;Nu e un secret&#8221;
Observatornews.ro Strategia simplă prin care ne protejăm banii în 2026. Putem începe cu 100 de lei Strategia simplă prin care ne protejăm banii în 2026. Putem începe cu 100 de lei
Antena 3 George, românul care a ajutat paramedicii din Crans-Montana: Fiecare om scos a trecut prin mâinile mele. Am strigat dacă e vreun român George, românul care a ajutat paramedicii din Crans-Montana: Fiecare om scos a trecut prin mâinile mele. Am strigat dacă e vreun român
SpyNews Dieta medicilor coreeni care te ajută să slăbești 13 kilograme într-o lună. Rezultatele vor începe să se vadă după trei zile Dieta medicilor coreeni care te ajută să slăbești 13 kilograme într-o lună. Rezultatele vor începe să se vadă după trei zile

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Descoperă dezvăluirile concurenților Mireasa! Despre impactul show-ului matrimonial și planurile de viitor pe care le au, în interviurile disponibile acum în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă dezvăluirile concurenților Mireasa! Despre impactul show-ului matrimonial și planurile de viitor pe care le au, în interviurile disponibile acum în AntenaPLAY.
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Bianca Giurcă, fosta concurentă Insula Iubirii, cadou impresionant pentru sora ei mai mică: „Este pentru sănătatea ei”
Bianca Giurcă, fosta concurentă Insula Iubirii, cadou impresionant pentru sora ei mai mică: „Este pentru...
Tort cu șampanie și cremă de zmeură. Desert elegant pentru noaptea de Revelion
Tort cu șampanie și cremă de zmeură. Desert elegant pentru noaptea de Revelion Catine.ro
Și-a făcut un lifting de 100.000 de euro, dar mâinile îi trădează vârsta. Kris Jenner și-a dat jos mănușile, iar fanii sunt uimiți
Și-a făcut un lifting de 100.000 de euro, dar mâinile îi trădează vârsta. Kris Jenner și-a dat jos...
Adamari López face mărturisiri surprinzătoare despre foștii parteneri. Ce a avut de spus actrița
Adamari López face mărturisiri surprinzătoare despre foștii parteneri. Ce a avut de spus actrița Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și... Elle
Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer
Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cât timp rezistă carnea la congelator. Când nu mai e bună pentru consum
Cât timp rezistă carnea la congelator. Când nu mai e bună pentru consum HelloTaste.ro
Impozitul auto de la 1 ianuarie 2026. Care e noua formulă și cum se calculează suma de plată pentru proprietarii de mașini
Impozitul auto de la 1 ianuarie 2026. Care e noua formulă și cum se calculează suma de plată pentru proprietarii... Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 1 ianuarie 2026. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 1 ianuarie 2026. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal 5–11 ianuarie 2026. Ce surprize îți pregătesc astrele la început de an
Horoscop săptămânal 5–11 ianuarie 2026. Ce surprize îți pregătesc astrele la început de an Jurnalul
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Zile libere 2026. De câte minivacanţe vor avea parte românii în noul an
Zile libere 2026. De câte minivacanţe vor avea parte românii în noul an Observator
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece MediCOOL
3 rețete clasice cu carne de rață pentru mese festive și nu numai
3 rețete clasice cu carne de rață pentru mese festive și nu numai HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Cum se prăjesc nucile pecan. 3 variante perfecte pentru orice situație
Cum se prăjesc nucile pecan. 3 variante perfecte pentru orice situație Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x