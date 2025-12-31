Mel Gibson și partenera lui, Rosalind Ross, s-au despărțit după 9 ani de relație. Cei doi au împreună un fiu

Antena Căutare
Actorul și regizorul Mel Gibson și partenera sa de viață, Rosalind Ross, au confirmat oficial despărțirea după nouă ani de relație.

Publicat: Miercuri, 31 Decembrie 2025, 14:57 | Actualizat Miercuri, 31 Decembrie 2025, 16:04
Anunțul a fost făcut în exclusivitate pentru revista People, cei doi subliniind că, în ciuda separării, vor rămâne uniți de responsabilitatea creșterii fiului lor.

„Deși este trist să închidem acest capitol din viețile noastre, suntem binecuvântați cu un fiu minunat și vom continua să fim cei mai buni părinți pentru el”, au declarat Mel Gibson și Rosalind Ross potrivit people.com.

Cei doi vor continua să îl crească împreună pe Lars, fiul lor în vârstă de opt ani.

Mel Gibson și Rosalind Ross s-au cunoscut în 2014, prin intermediul unor prieteni comuni. Relația lor a evoluat discret, iar în 2017 s-a născut Lars, chiar cu câteva zile înainte ca Gibson să fie nominalizat la premiul Oscar pentru cel mai bun regizor, pentru filmul „Hacksaw Ridge”. La acel moment, actorul declara emoționat: „Ce poate fi mai emoționant decât să auzi nominalizările anunțate în timp ce îți ții în brațe fiul nou-născut?”

Lars este cel mai mic dintre copiii lui Mel Gibson. Actorul mai are opt copii din relațiile anterioare: o fiică, Hannah, și șase fii — Christian, Edward, William, Louis, Milo și Thomas — din căsnicia cu fosta soție Robyn Moore, precum și o fiică în vârstă de 16 ani, Lucia, din relația cu pianista Oksana Grigoriev, de care a divorțat în 2010.

În septembrie 2024, Mel Gibson a apărut pe covorul roșu alături de cei mai mici copii ai săi, Lucia și Lars, la premiera filmului „Monster Summer”, desfășurată la Los Angeles, un moment rar de expunere publică a vieții sale de familie.

În ianuarie 2025, actorul și Rosalind Ross au trecut și printr-un eveniment dificil, după ce locuința lor din Malibu a fost distrusă într-un incendiu de proporții din Los Angeles. La momentul respectiv, Mel Gibson se afla în afara orașului pentru filmări, însă familia și animalele de companie au fost evacuate în siguranță. „Vestea bună este că toată familia mea și cei dragi sunt bine, suntem fericiți, sănătoși și în afara oricărui pericol. Asta este singurul lucru care contează pentru mine”, a declarat actorul într-un interviu acordat unei emisiuni.

Despărțirea marchează finalul unei relații de lungă durată, însă Mel Gibson și Rosalind Ross par hotărâți să păstreze o relație amiabilă, concentrată pe binele fiului lor.

