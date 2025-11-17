Mireasa, sezon 12. Alexandru a revenit în casă și Iolanda l-a sărutat. Cum au răspuns întrebați dacă formează un cuplu

Alexandru a revenit în casa Mireasa timp de 12 zile. Iolanda a fost extrem de emoționantă când l-a întâlnit pentru prima dată, iar lucrurile între ei au evoluat foarte rapid.

Alexandru a venit în casa Mireasa, după ce Iolanda i-a făcut chemare. Fata s-a întâlnit cu el într-un mod inedit. În timp ce era legată la ochi, în timpul Task-ului, fostul concurent a întâmpinat-o. Fata a fost extrem de emoționantă, iar acesta i-a explicat motivele pentru care a ales să vină.

Alexandru a venit în casa Mireasa. Cum a reacționat Iolanda când l-a găsit în cameră

Alexandru nu este concurent cu drepturi depline și are la dispoziție 12 zile.

„Ai făcut o cere, ți s-a aprobat. E drumul lung din Anglia până în România. Am zis că nu mai are rost să-i mai scriu. Eu nu am pus preț pe aspect, am vrut să pun preț pe sufletul tău. Am văzut cî ți-ai pus armura asta, că venim din aceeași zonă”, am pus preț pe sufletul tău. D-aia am ales să vin. Până acum ți-ai arătat nebunia și am zis că astea 12 zile să te focusezi și pe tine. Ne focusăm pe amândoi, a spus băiatul.

„Nu știu cum să reacționez”, a fost tot ce a putut să spună tânăra.

Toți concurenții au fost extrem de bucuroși să îl revadă pe Alexandru, mai ales Diana care i-a spus că a venit „exact când trebuia”.

Cât despre supărarea pe doamna Cristiana, băiatul s-a declarat dezamăgit de ea după ce aceasta a refuzat să îi dea buchetul de flori Iolandei și să transmită mesajul din scrisoare.

„I-am trimis mamei Cristiana pentru că aveam încredere și atunci am înțeles că a fost o divergență între ele și m-am gândit că putea să i-l dea prin Diana, că în scrisoare scria să o și protejeze. Atunci, pe moment, m-a dezmăgit”, a explicat Alexandru.

Doamna Cristiana a explicat că în acel moment a avut o problemă personală și cadoul lui pentru Iolanda nu a fost o prioritate.

„Doamna Cristiana vă mulțumesc pentru susținerea pe care mi-o oferiți. Am un mesaj pentru Alexandru. Aș vrea să faci tu ceea ce m-ai rugat”, a fost mesajul pe care doamna Cristiana l-a dat atunci la cameră, citit de Simona Gherghe în live.

„Este legat de familia mea și de Alexandru și aceste lucruri nu vreau să le spun în emisiune”, a explicat doamna Cristiana.

Iolanda și Alexandru s-au sărutat. Cei doi s-au declarat un cuplu în ediția dn 17 noiembrie 2025

Pasiunea dintre cei doi a fost îndeajuns de puternică încât cei doi s-au sărutat încă din prima jumătate de oră.

„A fost atracția prea mare. Focul prea puternic, din partea amândurora. A fost chimia puternică”, a explicat băiatul în emisia live din 17 noiembrie 2025.

„N-am făcut și n-am văzut niciodată așa ceva”, a comentat Adin momentul care a fost șocat.

Conform protocolului, Simona Gherghe i-a întrebat dacă formează un cuplu în casa Mireasa deși băiatul are un timp limitat în casă. „Am zis să ne focusăm, să ne cunoaștem, să vedem”, a răspuns fata.

