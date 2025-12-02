Mireasa, sezon 12. Alexandru a ținut o „conferință” și a ales între Iolanda și Nicoleta: „Faci o cerere în căsătorie?”

După o dicuție cu Iolanda și Nicoleta, Alexandru a analizat atent și a luat decizia de a-și exprima sentimentele. Ce a recunoscut în ediția de marți, 2 decembrie 2025.

Așa cum a promis, Alexandru a făcut o serie de declarații. Băiatul care a mai are doar câteva zile de petrecut în casă și-a luat locul la pupitru și a ținut o adevărată „conferință”. El a spus simte cu adevărat și pe cine alege între Iolanda și Nicoleta.

„Subsemnatul Alexandru...”, a început acesta.

„Nu începi cu subsemnatul sau faci o cere în căsătorie? Că mor aici”, a intervenit Simona Gherghe.

„În urma celor întâmplate și vorbesc foarte serios. M-am gândit să las orgoliul deoparte, voi vorbi foarte deschis. După toate acțiunile mele, nepremeditate, subliniez, am constat că am greșit luând în calcul altă persoană, adică pe Nicoleta și trebuia doar să rămân acolo, să-mi rezolv problemele cu Iolanda. Asta mă face un exemplu de așa nu în situația de zi cu zi și ce este afară. După tot ce am discutat și aseară și am analizat astăzi, o să pun stop orgoliului. Mai am câteva zile aici și voi face exact ce îmi spune inima. O să renunț la frici, pentru că aveam foarte multe frici, nu voiam să mă mai îngrăgostesc pentru că am suferit foarte mult în trecut. Și intențile de a cunoaște cât mai sunt aici vor fi doar către Iolanda. Legat de Nicoleta, a fost doar rațional, gândurile și sentimentele erau doar la Iolanda, dar am vrut să mă îndepărtez de acolo pentru că nu am vrut să o supăr din nou”, au fost declarațiile lui Alexandru.

Cum a reacționat Nicoleta după ce Alexandru a spus că are sentimente pentru Iolanda

După discursul lui Alexandru, ceilalți concurenți au avut posibilitatea de a-i adresa întrebări.

„Eu atât vreau să spun. E un fals! Vreau să-l întreb, așa face și afară? La prima ceartă, merge spre o altă femeie că are orgoliu?, a reacționat Nicioleta.

„Nu. După ultima mea relație am stat 3 ani singur”, a răspuns băiatul.

„Păi să-ți pui întrebări de ce ai stat atâta timp singur”, a mai adăugat ea,

Loredana a întrebat dacă declarația de astăzi are legătură cu faptul că a fost refuzat de Nicoleta ieri. „Nu. Am vorbit cu Nicoleta, imediat după Capricii și i-am zis că nu vreau să continuăm după materialele pe care le-am văzut”, a răspuns el.

El a mai adăugat că a suferit foarte mult în trecut și în momentul în care a obsevat că are sentimente pentru Iolanda s-a speriat și a ales să fugă.

„Eu știam toate lucrurile acestea. Mi-am dat seama și am spus că face lucrurile la orgoliu. Dacă îmi va demonstra că e sincer, eu nu spun nu unei interacțiuni pe mai departe”, a spus și Iolanda după declarațiile lui Alexandru.

„Exact asta nu mi-am dorit, să cadă în penibil și asta s-a îmtâmplat”, a reacționat și doamna Cristiana.

