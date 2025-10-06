Mireasa, sezon 12. Ce a spus Alexandru despre băiețelul lui, imediat după eliminare: „Niciodată nu o să îmi uit rolul de tată”

Alexandru a făcut o dezvăluire emoționantă la Mireasa. Capriciile Iubirii după gala de vineri, în care a fost eliminat. Băiatul a comparat relația pe care a avut-o cu băieții din casă cu cea pe care o are cu copilul lui.

Alexandru a părăsit casa Mireasa în gala de vineri, 3 octombrie 2025, după ce a pierdut cursa de eliminare în care s-a aflat alături de Virgil și Alex. Vestea că Alexandru este eliminat a lăsat casa băieților în lacrimi, aceștia fiind foarte triști că rămâna fără bunul lor prieten. Ulterior, în platou la Mireasa. Capriciile Iubirii, concurentul a dezvăluit primul lucru pe care vrea să îl facă după plecare.

Ce a spus Alexandru despre băiețelul lui, după eliminarea de la Mireasa

În săptămâna anterioară, Alexandru s-a aflat într-o cursă de eliminare, a treia la număr pentru el. El a fost votat în procent de 64,19% să părăsească emisiunea.

La Mireasa. Capriciile Iubirii a declarat că se aștepta să fie eliminat și că este chiar bucuros. Tânărul a dezvăluit că este nerăbător să își revadă fiul.

„Este un moment dificil pentru că o să-mi fie dor de ei, dar în același timp eu sunt fericit că plec. Pentru că nu mi-am găsit jumătatea aici. Am simțit asta din prima și pe traseu, am mai adoptat și o surioară, dar ce mi-a plăcut la emisiune, că am lucrat la bagajul meu emoțional. Și am învățat foarte mult de aici”, a ținut el să precizeze mulțumindu-le celor care i-au fost alături în aceste două luni.

„Și ideea cu băiețelul meu, că abia aștept să îl văd. Tot timpul am făcut asta și o să îl caut toată viața. Pentru mine este cel mai important om de pe pământ. Eu niciodată nu o să îmi uit rolul de tată, ba din contră. Îl voi proteja la fel cum i-am protejat și pe frații mei aici și pe surioara mea”, a mai adăugat Alexandru, după eliminara de la Mireasa.

