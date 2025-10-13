Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 12. Ce a transmis Emily la scurt timp după ce a fost eliminată din emisiune: „Am înțeles voturile publicului”

Mireasa, sezon 12. Ce a transmis Emily la scurt timp după ce a fost eliminată din emisiune: „Am înțeles voturile publicului”

Emily a părăsit casa Mireasa în gala de pe 10 octombrie, ca urmare a celei mai mari curse de eliminare din istoria emisiunii. Iată ce gânduri a transmis fata la scurt timp de la eliminare!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 13 Octombrie 2025, 13:21 | Actualizat Luni, 13 Octombrie 2025, 13:29

La Mireasa, Capriciile Iubirii, Emily le-a ținut de mână pe Lavinia și pe Ștefania și a spus că îi va fi dor de fete. De asemenea, tânăra și-a exprimat dorința de a păstra legătura cu toți concurenții, dacă ei își vor dori să o aibă ca amică.

„Am înțeles voturile telespectatorilor, pe ce criteriu au votat și sunt de acord cu ei, nu sunt deloc supărată, sunt doar tristă pentru că las fetele aici. Chiar m-am atașat de ele. Am învățat ce am avut de învățat și merg afară cu capul sus și cu lecții învățate. regrete nu am, pentru că fiecare lucru pe care l-am făcut m-a dus la lecțiile pe care le-am învățat. Lecțiile sunt că e bine să fii altruist, e bine să fii atent la cei din jur, dar uneori e bine să ai grijă și de tine, ca să poți să oferi și mai mult și să învăț să mă temperez chiar și în situațiile de stres”, a transmis Emily la Mireasa, Capriciile Iubirii.

Ce mesaj a transmis Emily la scurt timp de la plecarea sa din casa Mireasa. Ce a ținut să spună despre decizia telespectatorilor de a o elimina din emisiune

La scurt timp de când a părăsit casa Mireasa, Emily a devenit foarte activă în mediul online și a publicat imagini și mesaje despre experiența care tocmai s-a încheiat.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Privind înapoi, nu pot decât să zâmbesc. Experiența „Mireasa – Sezonul 12” a fost una plină de emoții, lecții și momente care mi-au rămas adânc în suflet. Am întâlnit oameni minunați, am descoperit lucruri noi despre mine și am trăit fiecare clipă cu inima deschisă. Sunt recunoscătoare pentru fiecare pas făcut, pentru sprijinul celor care au fost alături de mine și pentru amintirile care mă vor însoți mereu”, a transmis Emily pe contul ei de Instagram.

Colaj cu Emily
+2
Mai multe fotografii

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Mireasa, sezon 12. Ale a primit un telefon în direct. Ce mesaj ferm a transmis mătușa sa: „Nu-l dorim aproape de ea!” ...
Înapoi la Homepage
AS.ro Suma adunată e impresionantă! Câţi bani a putut primi Ion Ţiriac pensie de la statul român. Contul de care nu s-a atins Suma adunată e impresionantă! Câţi bani a putut primi Ion Ţiriac pensie de la statul român. Contul de care nu s-a atins
Observatornews.ro Jobul de viitor, căutat de tot mai mulţi tineri. Salariile ajung şi la 12.000 de lei  Jobul de viitor, căutat de tot mai mulţi tineri. Salariile ajung şi la 12.000 de lei 
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Raluca & Maurice alături de Calina & Catinca, în episodul 3 Express Talk: Aventura Asia, disponibil acum în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca & Maurice alături de Calina & Catinca, în episodul 3 Express Talk: Aventura Asia, disponibil acum în AntenaPLAY!
Citește și
Mireasa, sezon 6. Cosmin Munteanu, imagine cu fiul său. Ipostaza adorabilă în care s-a fotografiat alături de bebeluș
Mireasa, sezon 6. Cosmin Munteanu, imagine cu fiul său. Ipostaza adorabilă în care s-a fotografiat alături de...
Aceste zodii se bucură de noroc în săptămâna 13 – 19 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Aceste zodii se bucură de noroc în săptămâna 13 – 19 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
Mireasa, sezon 12. Băieții și mamele au făcut nominalizări. Ce fete intră în cursa de eliminare
Mireasa, sezon 12. Băieții și mamele au făcut nominalizări. Ce fete intră în cursa de eliminare
Anahí a primit noi critici pentru aspectul fizic. Ce artist RBD i-a luat apărarea
Anahí a primit noi critici pentru aspectul fizic. Ce artist RBD i-a luat apărarea Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
A murit „Truckscobar”, șofer român de TIR cunoscut pe TikTok: „Drum lin, colegule. Am claxonat ca nebunu`, dar a fost prea târziu”
A murit „Truckscobar”, șofer român de TIR cunoscut pe TikTok: „Drum lin, colegule. Am claxonat ca nebunu`,... Libertatea.ro
Proiectul ”Caracatița”, gata să zdrobească forțele lui Putin: Arma inventată de Ucraina, produsă în Vest ar întoarce frontul VIDEO
Proiectul ”Caracatița”, gata să zdrobească forțele lui Putin: Arma inventată de Ucraina, produsă... Ziare.com
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe... AntenaSport
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei, artista și-a regăsit fericirea în brațele unui politician. Foto
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei,... Elle
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului criminal din Mureș
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului... Spynews.ro
Mădălina Ghenea arată fabulos la 38 de ani! Care este trucul la care apelează pentru a se menține în formă – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea arată fabulos la 38 de ani! Care este trucul la care apelează pentru a se menține în formă... BZI
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! – GALERIE FOTO
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! –... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Peka, cea mai fragedă friptură după o rețetă din Croația
Peka, cea mai fragedă friptură după o rețetă din Croația HelloTaste.ro
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt... Antena3.ro
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI 
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI  useit
Horoscopul zilei de 13 octombrie 2025. Leii sunt atenți la deciziile pe care le iau. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 13 octombrie 2025. Leii sunt atenți la deciziile pe care le iau. Află ce se întâmplă cu... Catine
UE caută înlocuitorul Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European. „Împărăția” „Zeiței anticorupție” se apropie de sfârșit
UE caută înlocuitorul Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European. „Împărăția” „Zeiței... Jurnalul
Doina Teodoru, din nou îndrăgostită? Actrița a fost surprinsă în brațele unui cunoscut om de afaceri din București
Doina Teodoru, din nou îndrăgostită? Actrița a fost surprinsă în brațele unui cunoscut om de afaceri din... Kudika
Cum să usuci corect geaca de puf sau pilota ca să nu se adune umplutura. Trucul banal cu 3 mingi de tenis
Cum să usuci corect geaca de puf sau pilota ca să nu se adune umplutura. Trucul banal cu 3 mingi de tenis Playtech
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis Redactia.ro
Vremea se va răci brusc, începând de luni. Zonele în care temperaturile scad sub 0°C
Vremea se va răci brusc, începând de luni. Zonele în care temperaturile scad sub 0°C Observator
Remedii naturale pentru afte bucale. Cum poți trata infecțiile orale
Remedii naturale pentru afte bucale. Cum poți trata infecțiile orale MediCOOL
Bala Baiana, bomboanele de sticlă care au devenit virale
Bala Baiana, bomboanele de sticlă care au devenit virale HelloTaste
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei ProSport
Prognoza METEO pentru 13 octombrie – 3 noiembrie. Avertismentul meteorologilor: Ciclonul Barbara ar putea anunța o iarnă cu ger și ninsori abundente
Prognoza METEO pentru 13 octombrie – 3 noiembrie. Avertismentul meteorologilor: Ciclonul Barbara ar putea anunța o... Gandul
Cum a apărut Saveta Bogdan la înmormântarea Marinelei Chelaru? Toate privirile s-au întors către ea
Cum a apărut Saveta Bogdan la înmormântarea Marinelei Chelaru? Toate privirile s-au întors către ea CanCan
Întârzierea vorbirii la copii: cauze, simptome și tratament
Întârzierea vorbirii la copii: cauze, simptome și tratament DeParinti
Cât adevăr ascunde drama istorică „House of Guinness”? Creatorul serialului, dezvăluiri surprinzătoare: „Cele mai ciudate lucruri sunt reale”
Cât adevăr ascunde drama istorică „House of Guinness”? Creatorul serialului, dezvăluiri surprinzătoare:... ZUTV
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea UseIT
Salata tabbouleh. Cum să faci acasă cea mai populară salată libaneză
Salata tabbouleh. Cum să faci acasă cea mai populară salată libaneză Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x