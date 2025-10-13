Mireasa, sezon 12. Ce a transmis Emily la scurt timp după ce a fost eliminată din emisiune: „Am înțeles voturile publicului”

Emily a părăsit casa Mireasa în gala de pe 10 octombrie, ca urmare a celei mai mari curse de eliminare din istoria emisiunii. Iată ce gânduri a transmis fata la scurt timp de la eliminare!

La Mireasa, Capriciile Iubirii, Emily le-a ținut de mână pe Lavinia și pe Ștefania și a spus că îi va fi dor de fete. De asemenea, tânăra și-a exprimat dorința de a păstra legătura cu toți concurenții, dacă ei își vor dori să o aibă ca amică.

„Am înțeles voturile telespectatorilor, pe ce criteriu au votat și sunt de acord cu ei, nu sunt deloc supărată, sunt doar tristă pentru că las fetele aici. Chiar m-am atașat de ele. Am învățat ce am avut de învățat și merg afară cu capul sus și cu lecții învățate. regrete nu am, pentru că fiecare lucru pe care l-am făcut m-a dus la lecțiile pe care le-am învățat. Lecțiile sunt că e bine să fii altruist, e bine să fii atent la cei din jur, dar uneori e bine să ai grijă și de tine, ca să poți să oferi și mai mult și să învăț să mă temperez chiar și în situațiile de stres”, a transmis Emily la Mireasa, Capriciile Iubirii.

Ce mesaj a transmis Emily la scurt timp de la plecarea sa din casa Mireasa

La scurt timp de când a părăsit casa Mireasa, Emily a devenit foarte activă în mediul online și a publicat imagini și mesaje despre experiența care tocmai s-a încheiat.

„Privind înapoi, nu pot decât să zâmbesc. Experiența „Mireasa – Sezonul 12” a fost una plină de emoții, lecții și momente care mi-au rămas adânc în suflet. Am întâlnit oameni minunați, am descoperit lucruri noi despre mine și am trăit fiecare clipă cu inima deschisă. Sunt recunoscătoare pentru fiecare pas făcut, pentru sprijinul celor care au fost alături de mine și pentru amintirile care mă vor însoți mereu”, a transmis Emily pe contul ei de Instagram.

