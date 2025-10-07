Mireasa, sezon 12. Ce băiat i-a atras atenția Nicoletei. Noua concurentă a rostit numele care a stârnit reacții acide

Deși inițial nu a vrut să dea niciun nume, Nicoleta a oferit câteva detalii despre băiatul care i-a atras atenția, iar ceilalți concurenți și-au dat seama imediat. Dezvăluirea ei a stârnit reacții în lanț.

Nicoleta a luat cina cu băieții și nu s-a ferit să dezvăluie cei doi băieți care i-au atras atenția. Deși inițial, noua concurentă a spus că nu vrea să dea nume, din descrierea pe care a făcut-o cu toții și-au dat seama că este vorba de Adin.

Ce băiat i-a atras atenția Nicoletei. Noua concurentă a rostit numele care a stânit reacții acide

Băieții i-au pus Nicoletei întrebări pentru a o cunoaște mai bine. Ajunși la cel mai arzător subiect, fata a dezvăluit cine i-a atras atenția.

„Nu este într-o relație, dar e cu scântei acolo...Știi cum e? Uite, dau un detaliu. Băiatul respectiv nici nu vrea să rămână acolo, să se împace, dar nici nu vrea să meargă mai departe. Nu își dă voie la cunoașteri noi”, a dezvăluit ea.

„Nu dau nume, dar e mai înalt, e brunet, începe cu litera A și se termină cu din”, au reacționat băieții

„Nu numai pentru unul am intrat. Am top dar doi, nu trei”, a mai adăugat ea. Apoi a recunoscut că cei doi băieți către care s-ar îndrepta sunt Adin și Liviu. Cu toate acestea, ea a adăugat că ar prefera să îi acorde mai multă atenție lui Liviu pentru că „e calea mai ușoară”.

„Nu ești vindecat”, i-a mai spus ea lui Adin

Întoarsă în casa fetelor, Nicoleta le-a spus și acestora cine este băiatul pe care a pus ochii, dar acest lucru a stârnit reacția Laviniei: „Vezi că în seara asta am intrat într-o cunoaștere”.

„Să știi că el nu te are pe tine, scuză-mă”, a mai spus ea.

„Ești rea!” Dacă omul nu mai are relație, să se cunpască cu cine vrea”, au reacționat celelalte concurente.

„Nu sunt rea. Sunt realistă. Mi-a zis omul că nu. N-am voie să îmi exprim punctul de vedere?! Da, bine... Succes Nicoleta, ce să zic?”, a mai adăugat aceasta foarte deranjată.

Întrebată în emisia live ce părere are acum despre Adin, ea a explicat:

„Din moment ce a spus că este îndreptat către Ștefania. Eu nu am venit strict pentru el, am venit să cunosc băieți, dar el mi-a atras atenția. La ce a zis Lavinia ieri către mine, am zis că aștept de la Adin să vină spre mine dacă vrea să mă cunoască. Mi s-a părut răutăcioasă. Până la urmă, d-asta am venit. Dacă băiatul acceptă să fie cunoașterea mai mare. Sunt asumată. Știu că o să fie păreri pro și contra”

„Nu am spus că nu-mi place de tine cum gândești. Îi admir curajul și atitudinea pe care o are”, a spus Adin.

