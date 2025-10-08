Mireasa, sezon 12. Ce crede cu adevărat doamna Adriana despre Lavinia. Cum a numit-o pe fosta iubită a fiului ei

Doamna Adriana și Lavinia au avut prima confruntare de când mama lui Adin a revenit în casă. Ce a deranjat-o pe aceasta la fost iubită a fiului ei.

După ce Lavinia a declarat are nevoie de „un bărbat adevărat”, fata și mama lui Adin au avut o confruntare. Doamna Adriana i-a atras atenția și băiatului ei pentru faptul că încă îi dă adenție fetei în live și ulterior, a avut o discuția cu fosta iubită a lui.

„Sunt de acord cu oricare ar fi alegerea lui, eu am punctat lucrurile care mi s-au părut de obraz. Greșeala a fost când a crezut că mai există o a doua șansă. Trebuia să nu mai existe nicio interacțiune între ei”, și-a spus mama părerea.

„Ținând cont că în continuare nu ești înțeles, tot asta faci. Acum în live, nu mai terminai. Mă uitam la tine și voiam să-ți spun: Oprește-te. Și să lași așteptările în privința lui Liviu. Că nu e ceea ce pare”, i-a spus doamna Adriana fiului ei.

Ce crede cu adevărat doamna Adriana despre Lavinia

Ulterior, acesta a început o discuție cu Lavinia în care i-a mărturisit că s-a supărat pe cuvintele dure pe care ea le-a spus despre băiatul ei.

„Îmi jigneși băiatul în față. Băiatul meu a venit și ți-a cerut scuze. Tu la mine ai venit? Ai venit și ai plâns în brațele mele?! Voiam să cred că nu asta e caracterul tău”, i-a reproșat doamna Adina.

„Doamna Adriana, îmi pare rău că ați înțeles greșit”, a reacționat fata.

„N-am înțeles nimic greșit (...) Și un sfat de la mine, fetelor, nu vă criticați bărbatul în fața atui bărbat. Păi ăsta ce a fost?! Papă lapte? Zi de ce nu a fost bărbat?!”, a mau adăugat mama lui Adin.

„Eu am crezut că dacă spun că îmi caut un bărbat, o să îl ambiționează să facă ceva”, a recunoscut fosta lui iubită.

„Cândva îmi spune că 70% se împacă cu Adin. Asta cred că urmărește, să se împace cu ea, apoi să fie ea cea care pune stop”, a spus doamna Adriana. Ulterior, aceasta a mărturisit că pune punct oricărei interacțiuni cu fosta iubită a băiatului ei.

Întrebată cu ar cataloga-o pe fată, aceasta a numit-o nehotărâtă și egoistă.

În emisia live, însă, Lavinia și-a cerut, din nou, scuze atât de la doamna Adriana, cât și de la Adin. În plus, după ce a declarat că a vrut să îl ambiționeze pe Adin cu replica ei dură, fata a spus că nu asta a vrut să spună.

„Se bat cap în cap, Lavinia. Mă derutezi”, a reacționat și Simona Gherghe.

„Nu sunt variante, sunt strategii. Asta crede și când vede că greșete și apoi îi pare rău”, a adăugat și Adin.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.