Mireasa, sezon 12. Ce cupluri au decis să-și depună actele în vederea căsătoriei. Două perechi au spus NU și patru DA

Așa cum a anunțat Simona Gherghe, pe 4 decembrie 2025 cuplurile din sezonul 12 Mireasa au anunțat dacă își depun sau nu actele în vederea căsătoriei.

Publicat: Joi, 04 Decembrie 2025, 16:42 | Actualizat Joi, 04 Decembrie 2025, 16:57
Căsătoriile vicile vor avea loc pe 18 decembrie la primărie, iar pe 19 decembrie are loc Finala și se vor afla marii câștigători ai sezonului 12 Mireasa. Cuplutile din sezonul 12 Mireasa au fost invitate să spună pe 4 decembrie dacă își doresc depunerea actelor în vederea căsătoriei sau nu.

„Pentru că s-a tot discutat cine se căsătorește, cine nu se căsătorește. A venit momentul să vă anunț că oficial, cine dorește să se căsătorească pe 18 decembrie, pe 19 este finala și cine vrea să facă pasul în emisiune, o să vă rog să vă gândiți foarte bine. Să vă gândiți și aveți termen de gândire până mâine în emisiune. Pentru că vineri se depun actele. Toți ce care sunt într-un cuplu și vor să facă pasul, să se gândească bine”, a spus Simona Gherghe în emisia live de pe 3 decembrie. Așadar, pe 4 decembrie cuplurile au dat un răspuns.

Vineri, pe 5 decembrie, cuplurile vor depune actele în vedere căsătoriei. Iată ce decizii au luat cuplurile:

Lavinia și Adin - DA

Cristian și Denisa - DA

Ionuț și Simona - NU

Emily și Liviu - DA

Alex și Florina - DA

Sorin și Diana - NU.

Așadar, cuplurile care își depun actele sunt: Lavinia și Adin, Cristian și Denisa, Emily și Liviu, Alex și Florina.

Cuplurile care nu își depun actele în vederea căsătoriei sunt: Ionuț și Simona și Sorin și Diana.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025.

Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

Mireasa, sezon 12. Cum a cerut-o Liviu în căsătorie pe Emily. Imagini de la a doua logodnă din acest sezon...
