Mireasa, sezon 12. Ce cupluri au decis să-și depună actele în vederea căsătoriei. Două perechi au spus NU și patru DA

Așa cum a anunțat Simona Gherghe, pe 4 decembrie 2025 cuplurile din sezonul 12 Mireasa au anunțat dacă își depun sau nu actele în vederea căsătoriei.

Căsătoriile vicile vor avea loc pe 18 decembrie la primărie, iar pe 19 decembrie are loc Finala și se vor afla marii câștigători ai sezonului 12 Mireasa. Cuplutile din sezonul 12 Mireasa au fost invitate să spună pe 4 decembrie dacă își doresc depunerea actelor în vederea căsătoriei sau nu.

„Pentru că s-a tot discutat cine se căsătorește, cine nu se căsătorește. A venit momentul să vă anunț că oficial, cine dorește să se căsătorească pe 18 decembrie, pe 19 este finala și cine vrea să facă pasul în emisiune, o să vă rog să vă gândiți foarte bine. Să vă gândiți și aveți termen de gândire până mâine în emisiune. Pentru că vineri se depun actele. Toți ce care sunt într-un cuplu și vor să facă pasul, să se gândească bine”, a spus Simona Gherghe în emisia live de pe 3 decembrie. Așadar, pe 4 decembrie cuplurile au dat un răspuns.

Ce cupluri din sezonul 12 Mireasa au decis să-și depună actele în vederea căsătoriei. Două perechi au spus NU și patru DA

Vineri, pe 5 decembrie, cuplurile vor depune actele în vedere căsătoriei. Iată ce decizii au luat cuplurile:

Lavinia și Adin - DA

Cristian și Denisa - DA

Ionuț și Simona - NU

Emily și Liviu - DA

Alex și Florina - DA

Sorin și Diana - NU.

Așadar, cuplurile care își depun actele sunt: Lavinia și Adin, Cristian și Denisa, Emily și Liviu, Alex și Florina.

Cuplurile care nu își depun actele în vederea căsătoriei sunt: Ionuț și Simona și Sorin și Diana.

