Mireasa, sezon 12. Ce legătură există între Iolanda și Liviu. Noua concurentă a explicat când s-au cunoscut

Iolanda este una dintre concurentele care au intrat în competiție în ediția din 22 octombrie 2025. Fata și Liviu au dezvăluit că s-au intersectat la un moment dat și au povestit contextul.

Iolanda se numără printre cei patru concurenți noi din sezonul 12 Mireasa. Fata a intrat în casă hotărâtă să își găsească jumătatea, dar a făcut și o serie de declarații care au stârnit controverse. Ea a dezvăluit că nu este pregătită să se căsătorească după doar două luni și nici nu își dorește să devină mamă vreodată.

„Nu sunt dispusă să îmi asum un lucru pe care nu aș putea să îl fac. Consider că trebuie să ai o vocație. De când mă știu, nu că nu m-au atras, dar nici ei nu au venit spre mine”, și-a explicat ea decizia.

Ce legătură există între Liviu și nouă concurentă, Iolanda

Iolanda este din Roman, județul Neamț, dar locuiește de mai mulți ani în București. Astfel drumurile ei și ale lui Liviu s-au intersectat la un moment dat.

Întrebați dacă se cunosc din afara casei, cei doi au recunoscut că este posibil să se fi întâlnit o dată, în trecut.

„Cred că ne-am intersectat la un club, dar nu ne cunoștem într-un mod apropiat. Într-o gașcă de prieteni, în iarnă”, a dezvăluit fata.

Ulterior, și Liviu a adus mai multe lămuriri. Băiatul a confirmat că s-au întâlnit într-o seară, în club, prin intermediul unui prieten comun, dar nu s-a întâmplat nimic între ei. De asemenea, nu își amintește dacă au avut vreo discuție, în mod paricular.

„Când m-am mutat în București, din întâmplare, am avut un prieten comun. Și ne-am intersectat la club cu gașca aceea de prieteni. Eram câțiva”, a spus Liviu în emisia live din 22 octombrie 2025.

„Acolo la grămadă, vă dați seama”, a mai adăugat el întrebat de Simona Gherghe dacă au interacționat în vreun fel sau dacă au dansat.

