Mireasa, sezon 12. Ce spunea Alexandru despre Nicoleta, într-o scrisoare pentru Ionuț. Sora fetei a intervenit telefonic

Sora Nicoletei a intervenit telefonic și a certat-o pentru atitudinea pe care a avut-o față de Iolanda. Ce spunea Alexandru despre ea, într-o scrisoare trimisă când se afla în afara casei. Scrisorile au fost citite în live.

Nicoleta a rupt cunoașterea cu Alexandru, în gală, chiar înainte de a aflat rezultatul cursei de eliminare în care era implicată. Decizia ei a venit și după o discuție lămuritoare pe care a purtat-o cu Alexandru. Fata a fost deranjată de faptul că el oscilează între ea și Iolanda, dar băiatul explicat că, la rândul lui, s-a îndepărtat de ea pentru că a simțit-o că s-a răcit. Ulterior, sora ei a intervenit telefonic la Capricii și și-a spus părerea despre întreaga situație.

Sora Nicoletei, intervenție telefonică dură. Ce a ținut să îi spună Alexandra despre trinunghiul amoros în care este implicată fata

Alexandra, sora Nicoletei, a spus că nu este de acord cu ce s-a întâmplat între aceasta și Alexandru. Mai mult, ea i-a dat dreptate toatală Iolandei și a sfătuit-o pe sora să se îndepărteze de el.

„Am simțit nevoia să intervin telefonic pentru că am văzut tot ce se întâmplă în ultima perioadă. Sunt nelămurită în privința Nicoletei și vreau să o întreb ce simte acum, în momentul de față. Ce se întâmplă între ea, Iolanda și Alexandru”, a declarat aceasta.

„Am realizat aseară că nu am făcut bine ce am făcut. Trebuia să aștept să clarifice ei doi ce au avut, dar și el a dar curs. Nu mă simt bine, am văzut tensiunea din casă, am luat toate părerile concurenților spre mine. Am greșit și mi-am asumat”, a răsouns Nicoleta, cu ochii în lacrimi.

„E foarte greșit ce ai făcut. În primul rând, față de Iolanda. Eu i-am dat dreptate în tot ce a susținut până acum. A fost corect tot ce a afirmat. Greșeala toată îți aparține față de ce ai făcut. Într-adevăr a fost pus punct relației lor, dar tu ai intevenit foarte repede între ei. Ceea ce nu e corect”, a mai spus ferm ea.

Întrebată cum i se pare Alexandru, sora Nicoletei, a spus că nu e de acord cu nimic din ce se întâmplă între ei doi. „Se vede fals”, a spus Alexandra.

„Am venit, am încercat, am văzut că nu e pentru mine, din comportamentul ei, apoi când a apărut Nicoleta, am zis că mi-a stârnit interesul de a o cunoaște. Nu există sentimente, n-ar avea cum așa ceva, ar fi ipocrizie. Și un motiv în plus, a fost că zicea ceva de Anglia și am zis numai bine. Hai să vin să o cunosc să vedem dacă se va lega ceva între noi”.

Sfatul Alexandru a fost ca sora ei să se îndepărteze de băiat și a adăugat că nu vede niciun alt partener potrivit petru ea în casă.

Ce spunea Alexandru despre Nicoleta, într-o scrisoare pentru Ionuț. Mesajul invocat a fost citit în live

Atâ Nicoleta, a primit scrisoarea în care Alexandru îl atenționa pe Ionuț cu privirile la cunoașterea cu ea, cât și Iolanda cea pe care băiatul i-o trimisese lui Ale.

„Nu te mai arunca din prima, respiră, fii atent, gândește înainte să sari, dacă sari fără să vezi, te arzi singur și te consumi degeaba. Dumnezeu știe ce face, femeia care e pentru tine o să te accepte așa cum ești. Cu defecte, glume și tot ce crezi că e ciudat la tine. Până atunci, fii vigilent și nu irosi energia pe cine nu merită. Ascultă-mă bine, ca de la frate. În situația cu Nicoleta, ai fost sincer, dar ea nu a fost la fel. Glumele tale cu fetele au fost doar un pretext”, scria în mesajul lui Alexandru.

Doamna Cristiana a fost și ea prezentă în platou și a plâns pe tot parcursul materialului. Acesta a spus că se simte pusă „într-o situație penibilă”, fiind mama adoptivă a lui Alexandru.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.