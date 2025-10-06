Mireasa, sezon 12. Cine este Cosmin, noul concurent. Cu ce se ocupă tânărul

Cosmin este nouul concurent al sezonului 12 Mireasa. Băiatul a intrat în emisiune în emisia live de pe 6 octombrie 2025.

Cosmin are 24 de ani este din Cluj și este muzician. Tânărul este chitarist și cântă la evenimente. Cosmin, noul concurent de la Mireasa sezon 12 spune despre el că este o persoană de încrede și caută același lucru și la partenera sa de viață.

„Un tip de încredere, serios și pot spune că femeia ideală pentru mine mi-ar plăcea să fie calculată”, a spus băiatul

Cosmin a intrat casa Mireasa pe 6 octombrie 2025. Băiatul originar din Cluj a pășit emoționat în emisia live, dar pregătit să facă o impresie bună.

El a venit cu brațul plin de flori, atât pentru Simona Gherghe, cât și pentru concurente. El a oferit fiecărei fete în parte câte un trandafir în momentul intrării în casă.

