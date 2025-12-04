Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 12. Conflict puternic în timpul emisiei live de Mireasa, Capriciile Iubirii. Raluca Preda: „Auziți și voi?”

Mireasa, sezon 12. Conflict puternic în timpul emisiei live de Mireasa, Capriciile Iubirii. Raluca Preda: „Auziți și voi?”

În timpul emisiei live de Mireasa, Capriciile Iubirii de pe 3 decembrie 2025 se auzea o ceartă puternică în casa băieților. Raluca Preda a cerut imagini cu ceea ce se întâmpla, având în vedere că zgomotele nu puteau fi ignorate. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 04 Decembrie 2025, 11:16 | Actualizat Joi, 04 Decembrie 2025, 11:25

În platoul de la Capricii se aflau: Cosmin, Nicoleta, Florina, Alex, Ștefania și Loredana, însă subiectul lor a fost amânat având în vedere că din casă se auzeau zgomote puternice. Prezentatoarea a cerut imagini live din casa băieților, unde Adin și Sorin se certau cu Liviu și Cristian.

Emisia live de Capricii a fost întreruptă de o ceartă puternică în casă. „Auziți ți voi?” Ce s-a întâmplat în direct: „E foarte greu să continuăm discuțiile”

„Auziți și voi? Auzim de aici din platou și aș vrea să vedem și noi ce se întâmplă. E foarte greu să continuăm discuțiile aici și să vorbim despre momente drăguțe, hazlii. Ca să vă imaginați, conflictul are loc în casa băieților și se aude aici în platou. Cred că vorbesc de lista de cumpărături”, a spus Raluca Preda.

„Nu e lista de cumpărături, sunt polițe de plătit”, a spus Andreea Frățilă.

În cele din urmă, programul a fost reluat și s-a discutat despre cei prezenți în platou.

Citește și: Mireasa, sezon 12. Simona Gherghe, anunț important legat de căsătoriile din acest sezon. Cuplurile au primit un ultimatum

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025.

Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Colaj cu concurenții Mireasa
+6
Mai multe fotografii

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

Mireasa, sezon 12. Simona Gherghe, anunț important legat de căsătoriile din acest sezon. Cuplurile au primit un ultimatu...
Înapoi la Homepage
AS.ro
Observatornews.ro Cu cât se vând garsonierele tip "cutii de chibrit" din Chiajna. Au 22 de metri pătraţi Cu cât se vând garsonierele tip "cutii de chibrit" din Chiajna. Au 22 de metri pătraţi
Antena 3 Ce s-a întâmplat cu fiica ilegitimă a lui Putin, în Paris, când a fost recunoscută de niște ucraineni. "Tatăl tau mi-a ucis fratele” Ce s-a întâmplat cu fiica ilegitimă a lui Putin, în Paris, când a fost recunoscută de niște ucraineni. "Tatăl tau mi-a ucis fratele”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Patru cupluri au decis să-și testeze relația la Insula Iubirii | Brazilia. Vor rezista în fața tentației? Zilnic, ai un nou episod disponibil 💞
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri au decis să-și testeze relația la Insula Iubirii | Brazilia. Vor rezista în fața tentației? Zilnic, ai un nou episod disponibil 💞
Citește și
Mireasa, sezon 12. Simona Gherghe, anunț important legat de căsătoriile din acest sezon. Cuplurile au primit un ultimatum
Mireasa, sezon 12. Simona Gherghe, anunț important legat de căsătoriile din acest sezon. Cuplurile au primit un...
Sydney Sweeney întoarce din nou privirile asupra sa. Vedeta a strălucit la propriu într-o rochie mulată cu decolteu adânc
Sydney Sweeney întoarce din nou privirile asupra sa. Vedeta a strălucit la propriu într-o rochie mulată cu... Catine.ro
Mireasa, sezon 12. Sorin a cerut-o pe Diana de iubită. Momentul organizat în cele mai mici detalii. Ce a urmat în live
Mireasa, sezon 12. Sorin a cerut-o pe Diana de iubită. Momentul organizat în cele mai mici detalii. Ce a urmat în...
Thalía și Tommy Mottola au sărbătorit 25 de ani de căsnicie. Ce imagini celebre a publicat artista în mediul online
Thalía și Tommy Mottola au sărbătorit 25 de ani de căsnicie. Ce imagini celebre a publicat artista în mediul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Întâlnirile în afara legii ale premierului Bolojan din Palatul Victoria. Oficial, toate audiențele trec prin Secretariatul General al Guvernului
Întâlnirile în afara legii ale premierului Bolojan din Palatul Victoria. Oficial, toate audiențele trec prin... Libertatea.ro
Turiștii își modifică preferințele pentru călătoriile din 2026: Au apărut 7 tendințe noi care îi captivează
Turiștii își modifică preferințele pentru călătoriile din 2026: Au apărut 7 tendințe noi care îi... Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie să își încerce identitatea, să vadă ce dorește…”
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie... Elle
S-a aflat cauza incendiului cu peste 150 de morți. Ce nereguli ar fi dus la dezastru
S-a aflat cauza incendiului cu peste 150 de morți. Ce nereguli ar fi dus la dezastru Spynews.ro
Simona Halep a aruncat internetul în aer cu oferta de Revelion 2026! Românii nu au iertat-o!
Simona Halep a aruncat internetul în aer cu oferta de Revelion 2026! Românii nu au iertat-o! BZI
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură turnată cu cremă de nuci și scorțișoară, perfectă pentru sărbătorile de iarnă
Prăjitură turnată cu cremă de nuci și scorțișoară, perfectă pentru sărbătorile de iarnă HelloTaste.ro
În Germania se caută candidați pentru un job de 100 de zile plătit cu 23.000 de euro
În Germania se caută candidați pentru un job de 100 de zile plătit cu 23.000 de euro Antena3.ro
WhatsApp nu mai permite ChatGPT și Copilot pe platformă. Cum vor fi înlocuiți chatboții
WhatsApp nu mai permite ChatGPT și Copilot pe platformă. Cum vor fi înlocuiți chatboții useit
Horoscopul zilei de 3 decembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 decembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Acuzație gravă: comună inundată de Apele Române. Dezastru la Mogoșani, ignorat de autorități
Acuzație gravă: comună inundată de Apele Române. Dezastru la Mogoșani, ignorat de autorități Jurnalul
Horoscop pentru suflet: Mantra zodiei tale pentru săptămâna 8–14 decembrie
Horoscop pentru suflet: Mantra zodiei tale pentru săptămâna 8–14 decembrie Kudika
Câte ouă trebuie pentru maioneza perfectă. Trucul chefilor ca să nu se taie
Câte ouă trebuie pentru maioneza perfectă. Trucul chefilor ca să nu se taie Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
Cu cât se vând garsonierele tip
Cu cât se vând garsonierele tip "cutii de chibrit" din Chiajna. Au 22 de metri pătraţi Observator
5 medicamente uzuale care interacționează cu cafeaua. Ce reacții neașteptate pot apărea
5 medicamente uzuale care interacționează cu cafeaua. Ce reacții neașteptate pot apărea MediCOOL
Cele mai bune condimente pentru carnea de vită. Cum să o aromatizezi pentru gust ca la restaurant
Cele mai bune condimente pentru carnea de vită. Cum să o aromatizezi pentru gust ca la restaurant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Brioșe cu aromă de turtă dulce și cremă fină de vanilie - Gingerbread cupcakes
Brioșe cu aromă de turtă dulce și cremă fină de vanilie - Gingerbread cupcakes Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x