Mireasa, sezon 12. Conflict puternic în timpul emisiei live de Mireasa, Capriciile Iubirii. Raluca Preda: „Auziți și voi?”

În timpul emisiei live de Mireasa, Capriciile Iubirii de pe 3 decembrie 2025 se auzea o ceartă puternică în casa băieților. Raluca Preda a cerut imagini cu ceea ce se întâmpla, având în vedere că zgomotele nu puteau fi ignorate.

În platoul de la Capricii se aflau: Cosmin, Nicoleta, Florina, Alex, Ștefania și Loredana, însă subiectul lor a fost amânat având în vedere că din casă se auzeau zgomote puternice. Prezentatoarea a cerut imagini live din casa băieților, unde Adin și Sorin se certau cu Liviu și Cristian.

Emisia live de Capricii a fost întreruptă de o ceartă puternică în casă. „Auziți ți voi?” Ce s-a întâmplat în direct: „E foarte greu să continuăm discuțiile”

„Auziți și voi? Auzim de aici din platou și aș vrea să vedem și noi ce se întâmplă. E foarte greu să continuăm discuțiile aici și să vorbim despre momente drăguțe, hazlii. Ca să vă imaginați, conflictul are loc în casa băieților și se aude aici în platou. Cred că vorbesc de lista de cumpărături”, a spus Raluca Preda.

„Nu e lista de cumpărături, sunt polițe de plătit”, a spus Andreea Frățilă.

În cele din urmă, programul a fost reluat și s-a discutat despre cei prezenți în platou.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025.

Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.